Bu, yönlendirme

ARAŞTIRMACI Tarhan Erdem'in önceki akşam açıkladığı 3 büyük kentteki yerel seçim anketi CHP yöneticilerinin sert tepkisini çekti. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, NTV'de yapılan anket açıklama programının, ‘‘sıradan bir tahmin açıklamanın ötesinde’’ bir yönlendirme çabası olduğunu söyledi. Baykal, ‘‘Bu sıradan bir tahmin açıklama olayı değil. Bunun arkasında, seçmeni yönlendirme ve bu tahmin sonuçlarını, seçim sonucu haline getirme çabaları var’’ dedi. CHP'nin diğer yöneticileri, anketi şöyle değerlendirdiler:



SONUÇLAR ÇOK ABARTILI



Onur Öymen (Genel Başkan Yardımcısı) İktidar yanlısı gazateciler bile anket sonuçlarını abartılı bulduklarını söylediler. Türkiye'nin her yerinde halkla karşı karşıyayız. Bizim gözümüzle gördüklerimizle televizyonda gördüklerimiz taban tabana zıttır. Bir hafta arayla yapılan anketlerde bile sonuçlar birbirini tutmuyor. Önemli olan halkın seçim günü ne düşündüğüdür. Türkiye sadece 3 büyük ilden ibaret değil. Bu illerin dışında yaşayanlar insan değil mi? Anket sonuçları son derece abartılı. Eğer iktidar bu anketlere inanırsa seçim akşamı çok üzülebilir.



12 GÜN ÖNCESİ DEĞİL



Önder Sav (Genel Sekreter Yardımcısı) Anket 12 gün önce yapılmış. Bugünkü tablo farklı. Anketin bugünkü durumu yansıttığına inanmıyorum. Anadolu'daki hava bu anketten çok farklı. CHP birçok yerde AKP ile başabaş yarışıyor. Dün akşam bir televizyon kanalında izlediğim Melih Gökçek bile Tarhan Erdem'in açıkladığı rakamları abartılı bulduğunu söyledi.



TARHAN ERDEM KOMPLOSU



Mehmet Sevigen (Genel Sekreter Yardımcısı) Gayriahlaki bir araştırma. CHP'ye karşı oynanan bu çirkin oyunun bu kadar ileri götürülebileceğine ihtimal vermiyordum. Biz Tarhan Erdem'i CHP'ye genel sekreterlik yaptığı dönemden iyi tanıyoruz. CHP'ye karşı böylesine kin ve nefret dolu bir insanın CHP'ye yönelik bir komplonun içinde yer almasını yadırgamıyoruz. Tarhan Erdem anketi açıklamak için neden 12 gün beklemiştir? Bunun hesabını vermelidir. Tarhan Erdem'e ve bu sözlü araştırmayı yayınlayan televizyona halkımız 28 Mart'ta dersini verecektir.