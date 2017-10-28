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    Bu yiyecekler nereden geliyor?

    Deniz KILINÇ, DHA
    28.10.2017 - 11:52 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin Manchester kentinde bir restoran, her gece kapanıştan sonra sokaklara yiyecek dolusu kutular bırakıyor.

    BİR süredir devam eden uygulama, Bosu Body Bar ismindeki restoranda çalışan görevlilerin, gece kapanıştan sonra yenmeyen yemekleri evsizler için paketleyerek restoranın önüne koymasıyla başladı. Aynı zamanda sağlıklı fast food restoranının sahipleri, müşterilerini sokakta yaşayan insanlara kıyafet bağışlamaya çağırdı.

    Bosu Body Bar Facebook üzerinden paylaştığı bir yazıda, “Kapılarımızı o gün için kapattığımızda, restoranın önüne lezzetli yiyecekler bırakacağımıza dair söz veriyoruz. Eğer Manchester veya Didsbury bölgesinde acıkmış birilerini görürseniz, lütfen onlara nerede yemek bulabileceklerini söyleyin” dedi.

    SADECE BİZ DEĞİLİZ, BAŞKALARI DA VAR
    Facebook üzerinde insanların beğeniyle karşıladığı bu paylaşımın ardından yerel yayınlara konuşan restoranın ortak yöneticilerinden Michael Beck, “Bunu yapan tek insanlar bizler değiliz ve kesinlikle ihtiyaç sahibi insanları düşünen başkaları da var. Ama umarız bu uygulamayı gören diğer insanlar da aynı şekilde davranır. Çünkü yiyecekleri ihtiyacı olanlara vermeseydik çöpe atılacaktı. Bu kadar basit” dedi.
    Michael Beck aynı zamanda, evsiz barınaklarıyla iletişime geçtiklerini ve artan yiyecekleri barınaklara ulaştırmaya çalışacaklarını söyledi.

    Etiketler: yiyecek , ingiltere
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