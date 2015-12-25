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Bu Yılbaşı Sen Neredesin?

25.12.2015 - 14:59 | Son Güncelleme:

Yeni yıl, yeni umutların başlangıcı… Yeni kalmanın, yeniliğin heyecanının enerjisi… Elbette, yeni yıla nasıl girersen tüm yıl öyle geçer inancı var bir de. Aileyle, dostlarla yılbaşı programı yapma çabaları tüm hızıyla devam ediyor.

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