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Bu yıl yeni bir Macbook Pro beklemeyin, gelmeyecek!

Hürriyet Haber
16.01.2018 - 06:34 | Son Güncelleme:

Apple tarafından piyasaya sürülecek olan 2018 MacBook Pro modellerinin yeniliklerle geleceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Son iddialar, bu yıl içerisinde önemli bir MacBook Pro güncellemesinin yapılmayacağı yönünde.

Digitimes haberine göre, Apple dizüstü bilgisayarlarını daha düşük maliyet ve daha az risk amacıyla Quanta’dan Foxconn’a aktarıyor. Bu aktarımın gerçekleştirilmesinde, şirketin üst seviye dizüstü bilgisayarlarında önemli bir donanım güncellemesi yapmayı planlamamasının etkili olduğu ifade ediliyor.

Bu durum, 2017 MacBook Pro tedariklerinin Foxconn’un verim ve kalite kontrol problemleri ile karşılaşması durumunda bile güçlü kalacağı şeklinde yorumlanıyor. Daha önce Foxconn siparişlerin yüzde 20’sinden, Quanta ise kalan yüzde 80’den sorumluydu. Yeni üretim takviminde Quanta tamamen devre dışı kalmayacak ancak iki şirkete siparişlerin eşit dağılımını sağlamak için yaklaşık yüzde 30 oranında kayıp verecek.

Bu yıl yeni bir Macbook Pro beklemeyin, gelmeyecek

shiftdelete'in haberine göre öte yandan, beklentiler şirketin bu yıl yeni işlemci ve 32 GB RAM seçeneğini sunacağı yönünde. Bu anlamda Digitimes’ın güncelleme yapılmayacağı yönündeki ifadesi, 2016 MacBook Pro modelindeki gibi Touch Bar ve Touch ID gibi önemli farklılıklar sunulmayacağı şekilde düşünülebilir. Yani dahili donanım konusunda güncellemeler görmemiz olası.

Bu yıl yeni bir Macbook Pro beklemeyin, gelmeyecek



Etiketler: bilgisayar
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