Bakan Yılmaz’dan beklenen açıklama geldi: Bu yıl TEOG yok

Yılmaz, Sivas'ta, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının bu yıl da yapılacağına ait iddialarla ilgili sorularını yanıtladı.

Söz konusu yönetmeliğin, bu yıl uygulanacak sistemi açıklamaya yönelik olduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Merkezi sınavla hangi okulların öğrenci alacağı düzenlendi. Bir de geçici madde kondu. Geçici madde şunu söylüyor, diyor ki bu zamana kadar yani bir önceki usulle yeni TEOG sınavıyla okula girmiş olanların okul değişiklikleri kendi sistemlerine tabi. Biz, bu yıl TEOG olmayacak, adrese dayalı yerleştirme, evine en yakın okul sistemi dikkate alarak ve diğer hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Sadece çok az bir kısım, yüzde 10 öğrencimiz ise merkezi sınavla yapılacak bir okula alınacak. Yönetmelik bununla ilgili. Dolayısıyla da TEOG'un bu yıl yapılacağı doğru değil veya eski sistemle okullara girmiş olanların yeni sisteme tabi olarak okul değiştireceği söylemi de doğru değil. Eski sistemle girenler eski sistemi uygulayacaklar. Kendi puanı hangi okulu tutuyorsa o okula ancak yerleşebilir, gidebilir, kaydını yaptırabilir. Ancak bizim yeni sistemimizde adrese dayalı sistem, adresi değişirse okulu da değişir. Merkezi sınav ise sadece çok az, yüzde 10. Fen liseleri, sosyal bilimler lisesi ve proje okulları ile bir de teknik okullar bu kapsamda, bu da yüzde 10'a tekabül ediyor. Dolayısıyla da bir çelişki yok, bir anlaşılmazlık yok. Oradaki geçici madde eski usul, yani adam şunu söylemesin diyor; 'TEOG sistemini kaldırdınız, o halde ben de evimin hemen yanındaki okula çocuğumu kaydedeyim' demesin diye. Bu da farklı bir karışıklığa farklı bir haksızlığa yok açacağını düşündüğümüzden eski sisteme tabi olanlar eski sistem üzerinden okullarını devam ettirecekler. Adrese en yakın okula yerleştirme sisteminde yeni öğrenciler de yeni sisteme tabi olacak. Ona uygun şekilde okul değişiklikleri yapılabilecek."

Her okulun nitelikli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hakkari'deki okulu bitirenler tıp fakültesini kazanıyor mu, kazanıyor. Hukuk fakültesini kazanıyor mu, kazanıyor. Amacımız ve idealimiz o. Türkiye'nin her tarafındaki okullarından mezun olan evlatlarımız, istediği üniversiteye kendi yetenekleri, ilgileri ve alakaları doğrultusunda girebilmelerini sağlamak. Geçmişe kıyasla bunda da çok büyük mesafe aldık. Yükseköğretimdeki okullaşma oranı bunu gösteriyor. Kızlarda yüzde 44 okullaşma oranımız var, toplamda da yüzde 42. Daha önce bu oran yüzde 10'lar civarındaydı."

Bakan Yılmaz, Türkiye'nin eğitimde iyi bir noktada gittiğini belirterek, eğitim sadece Bakanlığın, öğretmenlerin değil, tüm milletin ortak sorunu olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Hiç kimse kendi sorumluluğunu bir tarafa aktarmadan herkes eğitimin bir noktasına sahip çıkarsa, herkesin önceliği eğitim olursa inşallah Türkiye'de bugün iyi olan eğitim çok daha iyi olacak. Hep beraber sorumluluk duygusuyla eğitime, öğretmene, öğrencimize sahip çıkacağız" dedi.