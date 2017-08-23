Bu yıl kurbanlıklar yüzde 24 zamlı

BrandZone, ulusal marketlerin 2016 ve 2017 yıllarındaki kurbanlık fiyatlarını karşılaştırdı. BrandZone verilerine göre; 2016 yılında satış fiyatı 896 TL olan en az 16 kg’lik kıvırcık koç kurbanın fiyatı, 2017’de yüzde 24 artış göstererek 1.108 TL’ye yükseldi.

2016 yılında 990 TL’ye satış sunulan en az 18 kg’lik büyükbaş kurbanın fiyatı yüzde 20’lik artışla 1.190 TL’ye yükseldi. 2016’da 869 TL’den satılan en az 16 kg’lik Karaman koç kurbanlığın fiyatı ise yüzde 14 artış ile 2017’de 990 TL’ye yükseldi. En az 21 kg’lik büyükbaş kurban ise bu yıl 1.258 TL’den satışa sunuldu.Kurbanlıklarda anında indirim imkanı…

Ulusal marketlerin kurban kampanyalarını da ele alan BrandZone verilerine göre; kurbanlık alımlarında tüketicilere kredi kartına anında indirim ve 9 taksit imkanı sunuluyor.

Buna göre; CarrefourSA'da kurbanlık alımlarında Axess kredi kartı ile anında 80 TL indirim, Kipa ve Migros'da Money Bonus kredi kartı ile yapılan kurban alışverişine 75 TL indirim yapılıyor. A101 ise Yapı Kredi ve Worldcard ile yapılacak kurbanlık alımlarına 50 TL puan hediye veriyor.

Ayrıca kesilen büyükbaş kurbanlıkları dördüncü gün teslim alan müşterilere ek indirimler de yapılıyor. 2016 yılında da kurbanlık alımlarında vade farksız 9 taksit seçeneği sunan marketler ayrıca Axess kredi kartı ile alımlarda 100 TL indirim, Money Bonus kredi kartı ile alımlarda anında 75 TL indirim seçenekleri de sunmuştu.

Adrese teslim kurbanlıkUlusal marketler tüketiciye kurban kolileri teslimat seçeneği olarak birçok farklı alternatif de sunuyor. Bunlar arasında; mağazadan teslim, adrese teslim ve hayır kurumuna bağış da bulunuyor.