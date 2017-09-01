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Bu yıl da Kanal D’deyiz

Kanal D’nin her yıl büyük ilgiyle karşılanan yeni yayın dönemi tanıtım filmlerine bir yenisi daha eklendi. 2017-2018 yayın döneminde ekrana gelecek dizi ve program yüzlerinin yer aldığı tanıtım filmi büyük beğeni topladı.

Hürriyet Haber
01.09.2017 - 14:52

4 GÜNDE ÇEKİLDİ

“Bu yıl da hep birlikte, bu yıl da Kanal D’de” sloganlı tanıtım filminin çekimleri 4 günde tamamlandı. 85 kişilik set ekibinin görev aldığı filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak yaptı.Yapımcılığını Seyhun Aray’ın üstlendiği filmde kullanılan müziğin sözlerini Ayla Çelik yazdı. Ekran yüzlerinin styling’i ise Başak Dizer ve Deniz Marşan’a emanet edildi.

Bu yıl da Kanal D’deyiz

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un başrolde olduğu “Siyah Beyaz Aşk” dizisi yeni sezonda izleyiciyle buluşacak.

 EKRAN YILDIZLARI

Çekimlerde “Arka Sokaklar”, “İsimsizler”, “Vatanım Sensin”, “Çocuklar Duymasın” ve “Meryem” dizilerinin oyuncuları, “Ben Bilmem Eşim Bilir” programının sunucusu Ufuk Özkan, “Nursel’le Evin Tadı”nı sunan Nursel Ergin, “Magazin D Yaz” ve “Magazin D” programlarının sunucuları Özge Ulusoy ile Asena Atalay kamera karşısına geçti. Ekranın sevilen ismi Beyazıt Öztürk ile Kanal D Haber Dairesi Başkanı Ahmet Hakan ve Kanal D Ana Haber spikeri Gözde Atasoy da çekimlerde yer alan isimler arasındaydı.

Bu yıl da Kanal D’deyiz

“İsimsizler”in yıldızı Uğur Güneş, diziye yeni katılan Hande Soral’la reklam filminde rol aldı.

ONLAR DA ROL ALDI

Ayrıca, yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan “Sevda’nın Bahçesi” dizisinin başrol oyuncuları Sibel Can ve Emre Kınay, “Siyah Beyaz Aşk” dizisinin oyuncuları Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, “Kanal D ile Günaydın Türkiye” programının sunucuları Murat Güloğlu ve Mutlu Ulusoy da çekimlere katıldı. “Tutsak”, “Ver Elini Aşk”, “Hayati ve Diğerleri” dizilerinin oyuncuları ve “Şule ile Vitrindekiler” programının sunucusu Şule Zeybek de filme renk kattı.

Bu yıl da Kanal D’deyiz

*Ufuk Özkan, “Ben Bilmem Eşim Bilir” yarışmasını sunmaya devam edecek.
*Asena Atalay, “Magazin D” programını sunuyor.
*Şule Zeybek, yeni sezonda “Şule ile Vitrindekiler” programını sunacak.

Tanıtım filminin sürprizi ise başarılı oyuncular Engin Akyürek, Elçin Sangu ve Kenan İmirzalıoğlu oldu. Yeni projelerle izleyici karşısında çıkacak olan bu üç ismin dizileri büyük merak uyandırdı.

Bu yıl da Kanal D’deyiz

“Kanal D ile Günaydın Türkiye” programını Murat Güloğlu ve Mutlu Ulusoy sunuyor.

Bu yıl da Kanal D’deyiz

Gülper Özdemir ve Caner Şahin, “Tutsak” dizisinde birlikte rol alacak.

Bu yıl da Kanal D’deyiz

Yasemin Bozkurt, “Hayatın Penceresi” adlı programı sunuyor.

Bu yıl da Kanal D’deyiz

Celil Nalçakan, Günay Karacaoğlu ve Levent Ülgen’in rol aldığı “Hayati ve Diğerleri” adlı dizi yeni sezonda ekranda olacak.

Bu yıl da Kanal D’deyiz

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, “Çocuklar Duymasın”da başrolü paylaşıyor.

Bu yıl da Kanal D’deyiz

“Magazin D Yaz” programı Özge Ulusoy’un sunumuyla ekrana geliyor.

Son Güncelleme : 01.09.2017 - 15:06
Etiketler: kanal d , yeni sezon , tanıtım
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