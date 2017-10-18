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'Bu yıl bir faiz artırımı daha bekliyorum'

Hürriyet Haber
18.10.2017 - 10:25 | Son Güncelleme:

Philadelphia Fed Başkanı Harker, 2017 yılında bir faiz artıdımı daha beklediğini söyledi.

 Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, 2017 yılında Fed'in bir faiz artırımı daha yapmasını beklediğini söyledi.

 Wall Street Journal'a konuşan Harker, enflasyonun yükselmemesi durumunda tahminin değişebileceğini belirtti.

 Harker, "Enflasyon dinamiklerinin önümüzdeki birkaç ay boyunca nasıl geliştiğini görmemiz gerek ve (Fed'in portföyündeki tahvillerin) yeniden yatırımın durdurulma sürecinin, tahminlerimiz doğrultusunda, piyasaya çok fazla zararının dokunmamasını sağlamak zorundayız" dedi.

 Bloomberght'nin haberine göre Harker, bu yıl faiz artırımı için güçlü bir taahhüde ihtiyaç olmadığını ve 2018'de üç faiz artırımı beklediğini sözlerine ekledi.

 Harker, hisse senetlerinde ve diğer varlıklardaki yüksek fiyatların, sürekli ve istikrarlı bir hızda faiz artırımları için bir argüman olabileceğini belirtti.

 Harker, "Bu nedenle, nötr faiz oranına mümkün olduğunca hızlı bir şekilde temkinli bir yükseliş istiyorum" şeklinde görüş bildirdi.

 Harker'ın bu yıl Fed toplantılarında oy hakkı bulunuyor.

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