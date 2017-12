Bu yıl beni mutlu eden lezzet durakları...

Yaşamdan keyif aldırıyor

Mikla

Manzara her zaman büyüleyici. İstanbul’u özlediğimde barına sığınıp kenti tepeden seyrettiğim ‘lezzetli tepe’. Hele karanlık çirkinlikleri örtünce görüntü doyumsuz oluyor. Tabii ki lezzet manzaranın önünde. Mehmet Gürs’ün Anadolu esintili yemekleri, manzara kadar insanın aklını başından alıyor. Mikla’da yaşamdan keyif aldığımı fark ediyorum.



Kadınbudu köfteyi deneyin

Cumhuriyet Lokantası

Edremit’teki bu durağa ‘esnaf lokantası’ derler ama bence daha ötede bir benzetme lazım. Türkiye Cumhuriyeti’yle aynı yaşta. Yemeklerin sergilendiği tezgâh, bir kuyumcunun vitrini kadar tahrik edici. İnsan yemeklere bakıyor ama ne yiyeceğine karar veremiyor. Yolunuz düşerse kadınbudu köfteyi denemenizi öneririm.



Dünya çapında dillere destan

Beyti

Çocuktum, ufacıktım; Beyti vardı. Hem et alır, hem yemek yerdik. Büyüdüm, koca adam oldum. Beyti hâlâ var. Hâlâ en güzel etler orada servis ediliyor. Et krizime çare bulabildiğim en sevdiğim restoranlardan biri. Beyti’nin lezzeti dünya çapında dillere destan... İnanmazsanız, duvarlara bir göz atmanızı öneririm.

Sarmayla sokak köftesinin yeri ayrı

9 Ece Aksoy

Ece’ye bazıları ‘meyhane’ yakıştırmasını yapar ama bence burası en lezzetli yemeklerin, mezelerin yendiği kıymetli bir restorandır. Ece; pazarcıdır, araştırmacıdır, tazecidir, yaratıcıdır. Onun yaptığı yemekleri yemeye doyum olmaz. İnsanın damağını çatlatacak kadar güzeldir bu yemekler. Hepsi favorimdir ama sarmayla sokak köftesinin yeri ayrıdır.



Et bu lokantada en lezzetli halinde

Sinan Hacıbaba Et Lokantası

Malatya’nın bu en eski lokantası, insanı şaşırtan restoranlardan biridir. Et bu lokantada en lezzetli haline bürünür. İncik, kâğıt kebabı, kaburga, kaburga dolması ve diğerleri... Ondan mı yesem bundan mı? Zor soru. Çünkü hepsi birbirinden iyi. Hele bir fırında pişen bulgur pilavı var ki, etin keyfini bir kat daha artırıyor.

