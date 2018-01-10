'Bu yıl 65 bin konut yapacağız'

Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide Turan, Türkiye genelinde halen 520'ye yakın aktif şantiyelerinin bulunduğunu ve yaz aylarında çalışan sayısının 75,000-80,000 civarında olduğunu kaydederek, "2018'de de 60,000-65,000 civarında konut üretimi hedefliyoruz. Bu çerçevede yapacağımız ödeme ve yatırım 16 milyar lira civarında olacak" dedi.

Ağırlıklı olarak alt ve orta gelir grubunu konut sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ son üç yıldır ürettiği konutların yüzde 98'ini sosyal konut olarak yapıyor. TOKİ ayrıca kamu binaları, hastane, yurt, stadyum, güvenlik tesisleri ve sınır duvarı gibi yapım işlerini de sürdürüyor.

Turan'ın verdiği bilgiye göre, 1984-2003 arasında 43,000 konut üreten TOKİ son 14 yılda 820,000 konut yaptı.

Turan, "2016'da konut üretim sayımız 65,000 idi. Geçen yıl konut üretimimiz 60,000 civarı oldu, 15.5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik" dedi.

Güneydoğu'da "çukur" eylemleri ve ardından yapılan operasyonlarda ortaya çıkan yıkımdan sonra başlatılan konut projeleri hakkında da bilgi veren Turan, "Güneydoğu Anadolu'da Şırnak, Hakkari, Mardin ve Diyarbakır'da ve ilçelerinde yaklaşık 25,000 konut inşa ediyoruz. Bunların 20,000'ini bu yıl teslim edeceğiz" dedi.

Turan, Nusaybin'de halen 5,000'e yakın konutun yapımının devam ettiğini ve bunları Haziran-Temmuz döneminde teslim edeceklerini vurguladı.

DSİ'nin yaptığı Ilısu ve Yusufeli barajları kapsamında yeni yerleşim birimleri kurduklarını kaydeden Turan, "Ilusu ve Hasanköy ilçesinin taşınması sözkonusu; onları da bu yıl sonuna kadar teslim etmiş olacağız. Yusufeli'de yeni bir Yusufeli ilçesi kuruyoruz" dedi.

Turan, TOKİ olarak 1-1.5 yılda ürettikleri konutları 10-15 yıl vadeyle sattıklarını belirterek, yeni finans modelleri üzerinde çalıştıklarını bildirdi, ancak detaylı bilgi vermedi.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASININ DEĞERİ KONUSUNDA BIST VE SPK İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Turan, TOKİ olarak gayrimenkul sertifikası ihraç ettiklerini, ancak projeden değil finansal piyasanın darlığından kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşandığını belirterek, bu konuyu BİST ve SPK ile görüştüklerini vurguladı.

"Hisse alan vatandaşlarımız, şu anda satış fiyatına göre biraz daha düşük noktada ancak şu anda gerçekte satılan konutlar iç satış fiyatımızın üstünde, ancak Borsa'da değeri biraz daha altta" dedi ve şöyle devam etti:

"Yani şu anda vatandaş aynı projeden daire almaya kalktığında arz ettiğimiz fiyattan daha yüksek fiyatta satıyoruz. Borsada oluşmayan bir derinlik var. Gayrimenkul ihracında daha geniş kapsamlı projeler üzerinde çalışıyoruz."

SPK Kasım ayında gayrimenkul sertifikaları tebliğinde değişikliğe gitmişti. Buna göre, halka arz yoluyla yapılan ihraçlarda, izahnamede belirtilmesi kaydıyla fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde bulunulabilmesi sağlandı. (Full Story)

Turan, TOKİ'nin de hedef kitlesi olan segmentteki konutlarda bir arz fazlası değil tam tersine eksiklik bulunduğunu kaydederek, yüksek gelir grubunda bir arz fazlası bulunabileceğini, bunun piyasayı "çalkalayacak" derecede bir sıkıntı yaratmayacağını kaydetti.

Turan, "Bizim segmente talebe yetişmekte zorlanıyoruz" dedi.

SANAYİ SİTELERİ

Turan, sanayi siteleri kurulması için TOKİ'ye birçok talep geldiğini ve bu talepleri karşılamak istediklerini ifade ederek, şu anda Aksaray, Diyarbakır ve Bolu'da sanayi siteleri için ihale aşamasına gelindiğini kaydetti.

İhalelerin bu ay sonuna kadar yapılacağını vurgulayan Turan, bu ihalelerin toplam yatırım büyüklüğünün 800 milyon lira ilâ 1 milyar lira arasında olduğunu vurguladı.

İRAN-TÜRKİYE SINIRI DUVARI

Suriye ve ardından da İran sınırından kaçak geçişleri engellemek için yapımı gündeme gelen duvar hakkında bilgi veren Turan, Suriye sınırındaki duvarın yüzde 98'lik bölümünün tamamlandığını kaydetti.

Turan, "Suriye sınırında olan güvenlik yolu ve sınır duvarı 25-30 km hariç tamamlanmış durumda" dedi.

İran sınırında Ağrı ve Iğdır'da 144 km'lik kısmın duvar ile kapatılmasıyla ilgili inşaata yaz aylarında başladıklarını belirten Turan, "İnşaat mevsimi bu bölgede çok kısa. 144 km'nin de yaklaşık 80 km'si şu anda tamamlandı. Gelecek yıl bahar aylarında bunu bitirmiş olacağı" dedi.