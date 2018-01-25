Bu yıl 4 milyon Alman Türkiye’ye gidebilir

KENDİSİNİN de daha önce çalıştığı dünyanın en büyük tur operatörlerinden Alman TUI’nin kısa süre önce açıkladığı raporu anımsatan Frenzel, Almanya’da Türkiye’ye ve özellikle Antalya’ya yönelik erken rezervasyonlarda yüzde 70’lik bir artışın söz konusu olduğunu, bu ülkeden Türkiye’ye yönelik uçak seferleri için ilave 100 bin kişilik uçuş konulacağını söyledi.

Türkiye’nin 2015 ve 2016’da yaşadığı istenmeyen olaylar nedeniyle 2016’da rezervasyonların ciddi şekilde düştüğünü belirten Frenzel, şunları söyledi:

“İnsanlar, ‘Nereye gitsem?’ şeklindeki sorunun cevabı olarak ilk önce ‘Güvenli bir yer’ diyor. Ancak saldırılar sadece Türkiye’de yaşanmıyor. Berlin, Paris, Belçika gibi ülkelerde de terör saldırılarının yaşanıyor. Fakat alınan önlemlerle güvenin tazelendiğini, eski güvenin insanlara yeniden geldiğini görüyorum. Türkiye’de önlemler alınıyor. Bununla ilgili insanlarla iletişim sağlanıyor. Bunu insanlar görüyor, anlıyor. Hem turizm sektörü hem de Türkiye için bu önlemler çok önemli.”

Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel

‘GİTTİKÇE GÜÇLENİYOR’

“2017’de Türkiye’ye 3.5 milyon turist gitti. Bu yıl için rakam vermek zor. Rezervasyonlar için henüz erken dönemlerdeyiz. Ancak Türkiye’nin muazzam ve gittikçe güçlenen bir turizm potansiyeli var. Bu şekilde devam ettiği takdirde 2018 ve sonrasında daha önceki rakamları, hatta 4 milyon Alman turist sayısını yeniden elde etmek gayet mümkün. İnsanların dostluğu, sıcakkanlılığı, misafirperverliği, buradaki hizmetlerin kalitesi, Almanların Türkiye’yi seviyor olması burayı tercih edilen bir ülke kılıyor. Ve aldıkları hizmetin verdikleri parayı karşılıyor olması önemli. Dolayısıyla bu şekilde gittiğinde iyiye gidecektir. Ayrıca Türkiye’nin rekabet gücü oldukça yüksek.”

‘TÜRKİYE GOLF TURİZMİNDE ÖNE ÇIKIYOR’

“İnsanlar en çok deniz-kum-güneş üçlüsünü tercih ediyor. Ancak çeşitlilik de arttı. Artık nesiller değişiyor. Türkiye’de golf çok öne çıkmaya başladı. Kültür turizmi zaten çok önemli. Son yıllarda dünyada şehir turizmi de öne çıkmaya başladı. Ayrıca tatiller de artık sadece yaz mevsimiyle sınırlı değil.”