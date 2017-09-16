Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Bu yıl 207 öğretmen istifa etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Küçükçekmece Fethi Sekin Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nun açılış törenine katıldı. Bakan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada 40 bin öğretmeninin istifa ettiği haberlerinin doğru olmadığını belirterek, “Bu yıl istifa eden öğretmen sayısı 207. 2002’den bu yana kadar yaklaşık 15 yılda istifa edenlerin toplam sayısı 10 binin altında. Biraz insaf” dedi. Milli Eğitim Bakanı konuşmasında özetle şunları söyledi:

“40 bin öğretmen istifasını istedi, gerçek olmayan bir ifade. Bir sendika temsilcisi açıklama yapıyor. Gazetede çıkıyor. Bir milletvekili Başbakan’a soru soruyor, 40 bin öğretmen istifasını istedi mi diye. Bu da doğru değil. Bu yıl istifa eden öğretmen sayısı 207. Biraz infaz derler değil mi? Hadi biraz atıyorsun da, 200 nere, 40 bin nere. Geçen yıl istifa edenlerin sayısı 561 idi. AK Parti iktidara geldiği 2002’den bu yana kadar yaklaşık 15 yılda istifa edenlerin toplam sayısı 10 binin altında. Biraz insaf.

547 ÖĞRETMENEVİMİZ VAR

Öğretmenevimizin adını aldığı şehit polisimiz Fethi Sekin’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bakanlığımıza bağlı 547 öğretmenevimiz var. Bu öğretmenevlerimizin 500’ünün bünyesinde de akşam sanat okullarımız bulunuyor. Bu evlerimiz 10 bin 980 oda, 23 bin 462 yatak kapasitesine sahip. Geçen yıl bu kurumlarımız toplam 2 milyon 189 bin öğretmenimize, bakanlık mensubumuza ve 1 milyon 756 bin 200 vatandaşımıza hizmet etti. 1.268 öğrencimize staj ve kurs imkanı sağlandı. 3 bin 875 işçimiz istihdam ediliyor. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak istiyoruz. Bunun için de eğitimin şart olduğunu biliyoruz. Ülkelerin gücü nitelikli insan gücünden geliyor. Kaliteli eğitim için bütçemizden çok fazla kaynak ayırdık. Daha kaliteli bir eğitim için Fatih projesini hayata geçirdik.

PİLOT İLLERDEKİ OKUL ÖNCESİ KIRTASİYE MASRAFLARINI ÖDEYECEĞİZ

Bu yıl şunlar Türkiye’de ilk defa olacak. 5 yaş için okul öncesi eğitimi yaygınlaştırıyoruz. Biz geldiğimizde, 2002’de okul öncesi eğitim oranı yüzde 10 civarındaydı. Şimdi yüzde 74. Yeni hazırlanan etkinlik kitabı ve öğrenci çalışma materyalini 37 pilot ile gönderdik. Okul öncesi çocukların tüm kırtasiye giderlerini pilot illerde bakanlık olarak biz ödeyeceğiz. Bu yıl ilk defa ortaokul 5’inci sınıfları yabancı dil ağırlık yaptık ama 81 ilde 620 okulda. 100 binin üzerindeki öğrencimiz pilot olarak haftada 15 saat yabancı dil eğitimi alacak. İnşallah başarıyı yakalarsak tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracağız. 1, 5 ve 9’uncu sınıflar yeni müfredatla eğitim alacak. 21’inci yüzyıl becerileri arasında yer alan dijital yetkinliği sağlamak için bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde haftada iki saat ve her sınıf düzeyinde kodlama dersi vereceğiz. Yine bu yıl 12 pilot il seçtik. İlkokul 3 ve 4’üncü sınıfa giden öğrencilerimizden Türkçe ve matematiğe ek ders ihtiyacı olan öğrencilerimize yetiştirme kursu vereceğiz.”

ÖĞRETMENLİK DE YAPTI

Öğretmenevine ismi verilen şehit polis Fethi Sekin’in babası da törene katılanlar arasındaydı. Sekin’in polis olmadan önce bir dönem öğretmenlik de yaptığını ifade eden Mehmet Zeki Sekin, “Bir yıl vekil öğretmenlik yaptı. Şimdi onun adının öğretmenevine verilmesi onu da mutlu edecektir” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve Mehmet Zeki Sekin öğretmenevinin açılışını dualarla yaptı.