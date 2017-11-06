Bu yıl 15 milyar kansere harcanacak

Slovenyalı Profesör Tit Albert, Pfizer’in düzenlediği onkoloji toplantısında kanser araştırmaları için hastaların mutlaka klinik çalışmalara katılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Her ülke mutlaka Ulusal Kanser Kontrol Programı oluşturmalı. Türkiye ilaca en az para ayıran ülkelerden biri olmasına rağmen planlı bir çalışma yürüttüğü için özellikle kanserle savaş konusunda ön plana çıkıyor. (Türkiye’nin 2017’de kanser ilacı için ayırdığı para ise 1 milyar 260 milyon lira)

EN AZ BOSNA VE TÜRKİYE’DE GÖRÜLÜYOR

“2017 yılında dünya genelinde 1.7 milyon yeni kanser hastası ortaya çıktı. Yeni olgular en çok Makedonya’da görülüyor. Bu oran hala çok fazla. Bunu düşürmek için gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalı. En az olgu ise Türkiye ile Bosna Hersek’te görülüyor. Kanserlerin yüzde 6’sında genetik yatkınlık var. Angelina Jolie orneğinde olduğu gibi bunu tespit etmek artık daha kolay.”

2010-2014 yılları arasında kullanıma sunulan 49 yeni onkoloji ilacının en az yarısına erişebilen sadece 6 ülke var. Bu 49 yeni kanser ilacının yalnızca 25’ine 20 veya daha fazla ülkede erişilebiliyor. Türkiye’deki hastaların ise 2015 itibariyle söz konusu 49 ilacın sadece 9’una erişimi var.