Bu yazın en trend erkek kombinleri

Erkek giyiminde bu yaz renkler ve dikkat çeken detaylar başrolde. 2017 yazında erkekler çok daha cesur ve havalı seçimlerle sokaklarda dolaşacak gibi görünüyor. Ünlü moda markalarının defilelerinde öne çıkardığı çizgiler ve renkler bu yaz erkekleri hiç olmadığı kadar gösterişli bir yaz sezonunun beklediğini gösteriyor. İşte yaz sezonunun en trend erkek giyim kombinleri:

1. Blazer ceket ve bermuda şort

Blazer ve bermuda şort ikilisi bu yaz stili sahibi görünmek isteyen erkeklerin en sık başvuracağı kombinlerden biri olabilir. Hem konforlu hem de çekici bir görünüm yaratan bu ikiliyi toprak tonları ve mavi tonları en iyi ifade eden renkler olabilir. İncecik kumaşların ön plana çıktığı bu kombinde tek renk rahat sneaker modelleri veya espadriller de bu stilin en cool tamamlayıcı parçalarından.

2. Kapüşonlu sweatshirtler

Kapüşonlu sweatshirtler bu sezon erkeklerde sık karşılaşacağımız parçalardan biri. Casual giyimin değişmez parçalarından olan sweatshirtler spor markalarının vintage logoları ile birlikte kapüşonlu olarak trend listelerinde öne çıkıyor. Şort ve jeanlerle iyi uyum sağlayan sweatshirtler konforlu görünmenin kestirme yolu.

3. Çizgili takım elbiseler

Boyuna çizgilerin hakim olduğu takım elbiseler ve ceket modelleri bu sezon oldukça favori. Yaz aylarında ince kumaşlar ve keten tonlarında görebileceğimiz bu takımlar erkeklerin baştan aşağı şık ve stil sahibi bir görünüm yakalamasını sağlayacak. Koyu tonlar ve marine tonları ise çizgili takımlarda en beğenilen renkler arasında.

4. Simsiyah

Baştan aşağı siyah giyinmek bu senenin bir diğer modası. Minimalizm etkisinden doğan bu trend ile siyah t-shirt, siyah jean veya siyah bermuda şortlarınızı kombinleyebilir ve kombininizi gösterişli siyah ve beyaz tabanlı sneaker modelleriyle tamamlayabilirsiniz.

5. Eşofman takımları

Bu yaza damga vuran bir diğer erkek giyim trendi ise eşofman takımları. Spor salonundan çıkmış gibi bir görüntü yaratan bu trendde teknik kumaşlar ve renkler ön planda. Bunun yanı sıra ünlü spor markalarının logolu eşofman takımları da bu yaz bir hayli moda.

6. Büyük çantalar

Erkeklerin bu yaz olmazsa olmaz kombin parçaları arasında büyük formlu çantalar geliyor. İster sırt çantası isterseniz de elinizde taşıyabileceğiniz bir çanta olsun ama muhakkak büyük ebatlı bir çantaya yatırım yapın.

7. Pijama gömlekler

Pijama gömlek üstlerini andıran gömlek modellerine bu yaz sıkça rastlayabilirsiniz. Özellikle taş rengi ve mavi renklerde olan bu parçaları bermuda şortlar ve bol kesimli pantolonlarla kombinleyebilirsiniz.