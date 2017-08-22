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Bu yazın en havalı saç stilleri

Her sezon trendlerden saçlar da nasibini alıyor. İşte bu yaz bitmeden yakalamanız gereken saç trendlerinden çarpıcı detaylar...

Fotoğraflar: Alamy
22 Ağustos 2017 - 16:25:00

2017 yaz trendlerinden saçlar da nasibini alıyor. Bu yaz saçlar daha özgür ve daha asi bir havada. Renklerde cesur tonlar öne çıkarken iddialı kesimler de bu yaza damga vuruyor. Siz de yaz sezonu saç stillerine göz atarak saçlarınızda güncel bir tarz yakalayabilirsiniz. İşte yaz sezonunun öne çıkan modelleri:

1. Güçlü kaküller

Kakül sezonun saç trendlerinden biri. Kişiye masum ve romantik bir hava katan kakül modern ve güçlü bir stilin de anahtarı. Kakül en çok geniş alınlı ve uzun yüz hatlarına sahip olanların denemesi gereken bir model.

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2. Bob kesimi

Geçtiğimiz yıllarda trendler arasına giren bob kesim saçlar bu sezon da etkisini hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Bob kesim saçlar hem pratik oluşları hem de modern görünüşleri ile kadınların sıkça tercih ettiği modellerin başında geliyor. Özellikle yaz aylarında bu saç tarzı kadınların imdadına yetişiyor. Dağınık ve havalı bir stil olan bob kesim her saç rengine yakışıyor.

Bu yazın en havalı saç stilleri

3. Yandan ayrılmış saç modelleri

Saçları yandan ayırarak şekil vermek havalı ve seksi bir görünümün anahtarlarından. Hoş ve havalı görünmek isteyenler saç spreyleri yardımı ile bu stilden faydalanabilirler. Yandan ayrılmış saçlar orta boylu ve uzun boylu saçlarda harika duruyor.

4. Islak görünümlü saçlar

Duştan yeni çıkmış gibi ıslak duran saçlar 2017 yaz sezonuna damga vuruyor. Hollywood yıldızlarının başlattığı bu akım özellikle partilerde ve akşam etkinliklerinde olmazsa olmaz modellerden biri. Islak görünümlü saçlar için saç spreyi ve saç köpüğü yardımı ile saçları geriye taramak ve şekil vermek yeterli.

Bu yazın en havalı saç stilleri

5. Nostaljik dalgalı saçlar

Kısa saçlarla harika bir uyum yakalayan nostaljik dalgalı saçlarla 20'li ve 30'lu yıllara bir dönüş söz konusu. Vintage kıyafetler ve saç bantları ile mükemmel bir birliktelik sunan bu saç stilini kısa saçlı kadınlar mutlaka denemeli.

6. Saç örgüleri

2017 yazında saç örgüleri altın çağını yaşıyor. Geçtiğimiz sezon etkisini hissettiren bu trend yaz aylarında da sahneyi kimseye kaptırmadı. Örgü topuzlardan Helenistik örgülere açık saçlı örgü modellerinden balık sırtı modellere kadar örgü pek çok stilde öncülüğünü kimseye kaptırmıyor.

Bu yazın en havalı saç stilleri

7. Renkli saçlar

Renkli saçlar kış sezonundan yaz sezonuna transfer olan stillerden biri. Yaz sezonunda da cıvıl cıvıl ve iddialı renkleri ile saçlar çok havalı.

8. Platin sarısı

Platin sarısı ve kısa saçlar sezonun belki de en sıradışı saç stillerinden biri. Sarının iddiası kısa saçların futuristik havası ile birleşince ortaya çarpıcı ve karşı konulamaz güzellikte bir sentez çıkıyor.

Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 17:15:05
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