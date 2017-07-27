Bu yaz tatilinizi Akyaka'da yapmanız için 10 neden

1. Azmak Nehri'nde tekne turuna katılın

Akyaka'da bulunan Azmak Nehri'nin büyüleyici ortamını keşfetmek için nehirde düzenlenen tekne turlarına katılabilirsiniz. Yemyeşil nehir üzerinde tur atarak bol bol doğa fotoğrafı çekmek mümkün. Nehirde yer alan akvaryum bölgesinde ise balıkları izlemeye doyamayacaksınız.





2. Kitesurf yapmayı deneyin

Akyaka'nın hemen yakınında bulunan Akçapınar Plajı kitesurf tutkunlarının buluştuğu bir adres. Kitesurf okulları ile dolu olan plajda malzeme kiralamak da mümkün. Siz de kitesurf sporunu deneyerek yepyeni bir hobi edinebilirsiniz. Bunun için en uygun zamanlar ise nisan ve ekim ayları olarak belirtiliyor.





3. Akyaka'yı bisikletle keşfedin

Akyaka'da bulunan köyleri bisikletle keşfedebilirsiniz. Etrafta yer alan doğal güzellikler arasında bisiklet sürmek oldukça keyifli olabilir. Aralarda mola vererek ilgi çekici manzaraları fotoğraflamak da cabası.

4. Akyaka Halk Plajı'nda denize girin

Akyaka'nın uzun plajında denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Plajda şemsiye ve şezlong kiralayabilirsiniz. Deniz çok derin olmadığı için çocuklarınızla deniz keyfi yapmanız da mümkün.





5. Kamp kurun

Akyaka Orman Kampı, kamp severlerin uğrak yerlerinden biri. Karavanla bölgede kamp yapabileceğiniz gibi çadır kiralama seçeneğiniz de bulunuyor. Her sabah doğaya karşı uyanmak ve tertemiz orman havasını içinize çekmek paha biçilemez.





6. Günlük tekne turları ile koyları keşfedin

Birbirinden güzel koylarda duraklayan günlük tekne turlarına katılarak Akyaka civarını daha yakından keşfedebilirsiniz. Sedir Adası'na kadar uzanan tur rotasında adanın incecik altın rengi kumunu da görebilirsiniz.

7. Akyaka sokaklarında yürüyüşe çıkın

Akyaka'nın birbirinden güzel ve şirin evlerini ve el değmemiş bölgelerini dar sokaklarında turlayarak keşfedebilirsiniz. Begonvillerin ardı ardına sıralandığı sokaklarda harika fotoğraf kareleri yakalayabilir ve doğa ile başbaşa kalabilirsiniz.





8. Yerel pazarda lezzetler deneyin

Her hafta Çarşamba günleri kurulan yerel pazarda bölgeye özgü öne çıkan lezzetleri tadabilir ayrıca taze meyve ve sebzelerin tadına bakarak yerli halkla iletişim kurabilirsiniz.

9. Kano ile deniz keyif yapın

Akçapınar Plajı'nda yapılan en önemli aktivitelerden biri de kano kiralayarak denize açılmak. Saatlik olarak kiraladığınız kanolarla hem spor yapabilir hem de denizin tadını çıkarabilirsiniz.





10. Yakın koy ve plajları ziyaret edinAkyaka'ya oldukça yakın olan Akbük Koyu, İncekum Plajı ve Köyceğiz gibi rotaları da tatilinize dahil ederek muhteşem bir doğa tatili programı oluşturabilirsiniz