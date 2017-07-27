« Hürriyet.com.tr
HürriyetSeyahatBu yaz tatilinizi Akyaka'da yapmanız için 10 neden
image
Seyahat

Bu yaz tatilinizi Akyaka'da yapmanız için 10 neden

Doğa ile baş başa kalabileceğiniz yerlerden biri olan Muğla'nın Akyaka ilçesi, son dönemlerde en çok ziyaret edilen tatil bölgeleri arasında. Huzur dolu bir dinlenme tatilinin yanında çeşitli aktivitelerle tatilinizi renklendirmek isterseniz bu yaz Akyaka'ya doğru rotanızı çevirebilirsiniz. İşte bu yaz tatilinizi Akyaka'da yapmanız için 10 neden...

Hürriyet Haber
X

1. Azmak Nehri'nde tekne turuna katılın

Akyaka'da bulunan Azmak Nehri'nin büyüleyici ortamını keşfetmek için nehirde düzenlenen tekne turlarına katılabilirsiniz. Yemyeşil nehir üzerinde tur atarak bol bol doğa fotoğrafı çekmek mümkün. Nehirde yer alan akvaryum bölgesinde ise balıkları izlemeye doyamayacaksınız.

Bu yaz tatilinizi Akyakada yapmanız için 10 neden

2. Kitesurf yapmayı deneyin

Akyaka'nın hemen yakınında bulunan Akçapınar Plajı kitesurf tutkunlarının buluştuğu bir adres. Kitesurf okulları ile dolu olan plajda malzeme kiralamak da mümkün. Siz de kitesurf sporunu deneyerek yepyeni bir hobi edinebilirsiniz. Bunun için en uygun zamanlar ise nisan ve ekim ayları olarak belirtiliyor.

Bu yaz tatilinizi Akyakada yapmanız için 10 neden

3. Akyaka'yı bisikletle keşfedin

Akyaka'da bulunan köyleri bisikletle keşfedebilirsiniz. Etrafta yer alan doğal güzellikler arasında bisiklet sürmek oldukça keyifli olabilir. Aralarda mola vererek ilgi çekici manzaraları fotoğraflamak da cabası.

Muğla sahillerinde bu yaz ne bekliyorsunuzMuğla sahillerinde bu yaz ne bekliyorsunuz?

4. Akyaka Halk Plajı'nda denize girin

Akyaka'nın uzun plajında denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Plajda şemsiye ve şezlong kiralayabilirsiniz. Deniz çok derin olmadığı için çocuklarınızla deniz keyfi yapmanız da mümkün.

Bu yaz tatilinizi Akyakada yapmanız için 10 neden

5. Kamp kurun

Akyaka Orman Kampı, kamp severlerin uğrak yerlerinden biri. Karavanla bölgede kamp yapabileceğiniz gibi çadır kiralama seçeneğiniz de bulunuyor. Her sabah doğaya karşı uyanmak ve tertemiz orman havasını içinize çekmek paha biçilemez.

Bu yaz tatilinizi Akyakada yapmanız için 10 neden

6. Günlük tekne turları ile koyları keşfedin

Birbirinden güzel koylarda duraklayan günlük tekne turlarına katılarak Akyaka civarını daha yakından keşfedebilirsiniz. Sedir Adası'na kadar uzanan tur rotasında adanın incecik altın rengi kumunu da görebilirsiniz.

Eski Muğla, Saburhane Mahallesi’nde yaşıyorEski Muğla, Saburhane Mahallesi’nde yaşıyor

7. Akyaka sokaklarında yürüyüşe çıkın

Akyaka'nın birbirinden güzel ve şirin evlerini ve el değmemiş bölgelerini dar sokaklarında turlayarak keşfedebilirsiniz. Begonvillerin ardı ardına sıralandığı sokaklarda harika fotoğraf kareleri yakalayabilir ve doğa ile başbaşa kalabilirsiniz.

Bu yaz tatilinizi Akyakada yapmanız için 10 neden

8. Yerel pazarda lezzetler deneyin

Her hafta Çarşamba günleri kurulan yerel pazarda bölgeye özgü öne çıkan lezzetleri tadabilir ayrıca taze meyve ve sebzelerin tadına bakarak yerli halkla iletişim kurabilirsiniz.

Yanı başımızdaki cennet: Akyaka
Yanı başımızdaki cennet: Akyaka

9. Kano ile deniz keyif yapın

Akçapınar Plajı'nda yapılan en önemli aktivitelerden biri de kano kiralayarak denize açılmak. Saatlik olarak kiraladığınız kanolarla hem spor yapabilir hem de denizin tadını çıkarabilirsiniz.

Bu yaz tatilinizi Akyakada yapmanız için 10 neden

10. Yakın koy ve plajları ziyaret edinAkyaka'ya oldukça yakın olan Akbük Koyu, İncekum Plajı ve Köyceğiz gibi rotaları da tatilinize dahil ederek muhteşem bir doğa tatili programı oluşturabilirsiniz

Kaynak: Hürriyet Haber

YazYazMuğlaAkyaka'da tatilAkyaka gezi rehberiAkyaka görülecek yerlerAkyaka aktiviteler
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Dünyanın en güzel 10 köprüsü
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Baharın tadını doyasıya çıkarabileceğiniz seyahat rotaları
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Ülkemizin keşfedilmeyi bekleyen 10 harika yeri
YazYaz
Şimdi Kuzey Ege'de tatil zamanı
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Kimsenin kesemediği ölümsüzlük ağacı
Doğa TatiliDoğa Tatili
Manzarasıyla büyüleyen 10 doğa yürüyüşü rotası

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER

İLİŞKİLİ DESTİNASYONLAR

Muğla