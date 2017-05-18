Bu yaz bu kombinler çok konuşulacak

2017 ilkbahar-yaz sezonunun açılması ile podyumlardaki yaz coşkusu sokaklara taşınmaya başladı. Birbirinden havalı modeller arasında bu yaz konfor ve şıklığı bir arada sunan rahat kesimler dikkat çekiyor.

İşte yaz sezonuna damga vuracak olan kombinler:

1. Tül her yerde

2017 yaz sezonunda her yerde tüller olacak. Tül bu sezonun trendlerine yön veriyor. Uzun tül elbiselerin altına kısa şort ve askılı bluzlarla yapılan kombinler bu sezonun uçuş uçuş ve bohem stillerinden birini oluşturuyor. Romantik ve rahat bir stil benimsemek isteyenler için siyah tülle yapılan bu kombinler harika bir seçenek oluşturuyor. Ayakkabı olarak ise sandalet ve sneaker gibi seçimler başrolde.

2. İşlemeli jean'ler gözde

Jean'ler bu sezonun en gözde kumaşlarından olmaya devam ediyor. Ama bir farkla. Bu sezon jean kumaşların hepsi doğa figürlerini yansıtan bohem işlemelerle dolu. İster bir jean pantolon giyin, isterseniz de jean ceket. Seçiminizi mutlaka işlemeli bir modelden yana kullanın. Baştan aşağı giyilen işlemeli jean şort, ceket veya eteklere en iyi uyum sağlayan kombinler ise sandaletlerle yapılıyor.

3. Bebek mavisi geri dönüyor

Sezonun en sofistike trendlerinden biri bebek mavisi rengi ve bu rengin beyazla uyumu. Bebek mavisi renginde şort, gömlek veya gömlek elbise modelleri enine veya boyuna çizgili formlarda karşımıza çıkıyor. Yaz sezonunun marine etkisi ile de mükemmel uyum içinde olan bu trend ile hem stil sahibi hem de romantik görünmek mümkün. Bu parçaları beyaz renkte ürünlerle kombinlemeyi unutmayın.

4. Bol kesimli pantolon modelleri ile minimalizm

Bol kesimli pantolon modelleri yaz aylarına rahat bir hava katmak için birebir. İnce kumaştan yapılan bu modellerle hem rahat hem de havalı bir stil yakalayabilirsiniz. Yüksek belli ve bol kesimli pantolonlarınızı kısa ve dar üstlerle tamamlayabilirsiniz.

5. Büstiyer modası devam ediyor

Büstiyer modası bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Yüksel belli pantolon ve eteklerle birlikte uygulanan büstiyer modası jean şortlarla da iddialı bir ikili oluşturuyor. Fırfırlı ve tül detaylı büstiyerlerin yanında spor büstiyerler de jean şortlarla birlikte sıkça görüleceğe benziyor.