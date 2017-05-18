Bu yaz bu kombinler çok konuşulacak

2017 ilkbahar-yaz sezonunun açılması ile podyumlardaki yaz coşkusu sokaklara taşınmaya başladı. Birbirinden havalı modeller arasında bu yaz konfor ve şıklığı bir arada sunan rahat kesimler dikkat çekiyor.
İşte yaz sezonuna damga vuracak olan kombinler:
1. Tül her yerde
2017 yaz sezonunda her yerde tüller olacak. Tül bu sezonun trendlerine yön veriyor. Uzun tül elbiselerin altına kısa şort ve askılı bluzlarla yapılan kombinler bu sezonun uçuş uçuş ve bohem stillerinden birini oluşturuyor. Romantik ve rahat bir stil benimsemek isteyenler için siyah tülle yapılan bu kombinler harika bir seçenek oluşturuyor. Ayakkabı olarak ise sandalet ve sneaker gibi seçimler başrolde.
2. İşlemeli jean'ler gözde
Jean'ler bu sezonun en gözde kumaşlarından olmaya devam ediyor. Ama bir farkla. Bu sezon jean kumaşların hepsi doğa figürlerini yansıtan bohem işlemelerle dolu. İster bir jean pantolon giyin, isterseniz de jean ceket. Seçiminizi mutlaka işlemeli bir modelden yana kullanın. Baştan aşağı giyilen işlemeli jean şort, ceket veya eteklere en iyi uyum sağlayan kombinler ise sandaletlerle yapılıyor.
3. Bebek mavisi geri dönüyor
Sezonun en sofistike trendlerinden biri bebek mavisi rengi ve bu rengin beyazla uyumu. Bebek mavisi renginde şort, gömlek veya gömlek elbise modelleri enine veya boyuna çizgili formlarda karşımıza çıkıyor. Yaz sezonunun marine etkisi ile de mükemmel uyum içinde olan bu trend ile hem stil sahibi hem de romantik görünmek mümkün. Bu parçaları beyaz renkte ürünlerle kombinlemeyi unutmayın.
4. Bol kesimli pantolon modelleri ile minimalizm
Bol kesimli pantolon modelleri yaz aylarına rahat bir hava katmak için birebir. İnce kumaştan yapılan bu modellerle hem rahat hem de havalı bir stil yakalayabilirsiniz. Yüksek belli ve bol kesimli pantolonlarınızı kısa ve dar üstlerle tamamlayabilirsiniz.
5. Büstiyer modası devam ediyor
Büstiyer modası bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Yüksel belli pantolon ve eteklerle birlikte uygulanan büstiyer modası jean şortlarla da iddialı bir ikili oluşturuyor. Fırfırlı ve tül detaylı büstiyerlerin yanında spor büstiyerler de jean şortlarla birlikte sıkça görüleceğe benziyor.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün