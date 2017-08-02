Bu yaz balayı için tercih edebileceğiniz 10 harika yer

1. Bora Bora

Fransız Polinezyası'nın en sevilen adalarından olan Bora Bora, dünyanın cennet köşelerinden biri. Her yıl yüzlerce balayı çiftinin uğrak noktası olan bu adada denizin üzerindeki otellerde konaklayabilir ve altın sarısı kumsallarda güneşlenebilirsiniz.







2. Cancun

Meksika'nın en gözde kumsallarından biri olan Cancun, upuzun sahilleri ve bembeyaz kumları ile harika bir dinlenme tatili vadediyor. Cancun bölgesinde akşamları ise pek çok bar ve diskoda gönlünüzce eğlenebilirsiniz.







3. Maldivler

Hint Okyanusu üzerinde bulunan adalardan biri olan Maldivler, dünya üzerindeki en bakir bölgelerden biri. Egzotik tatil rotaları arasında ilk sıralada yer alan popüler balayı rotası, gündüz büyüleyici sahilleri akşamları ise eğlenceli aktiviteleri ile unutulmaz bir balayı deneyimi sunuyor.







4. Şeyseller

En ünlü balayı adreslerinden biri olan Şeyseller, bir tropik adadan beklenen her şeyi fazlası ile sunuyor. Bembeyaz kumsallar, turkuaz renkli bir deniz ve yemyeşil palmiyelerle kaplı olan ada harika bir tatil deneyimi vadediyor.





5. Koh Sumai

Tayland'ın en güzel adalarından biri olan Koh Sumai, her yıl binlerce balayı çiftinin de gözde rotaları arasında bulunuyor. Tropikal bir iklime sahip olan bölgede göz alıcı plajlar, muhteşem Tayland yemekleri ve eğlenceli bir gece hayatı bulmak mümkün.









6. Bali

Endonezya'nın cennet adalarından biri olan Bali, dünyaca ünlü tapınaklarını gezebileceğiniz bembeyaz kumsallarında keyif yapabileceğiniz ve mavi sularında dalış gerçekleştirebileceğiniz en özel adalar arasında yer alıyor.







7. Santorini

Yunan adaları arasında farklı bir yeri olan Santorini, volkanik patlamaların oluşturduğu kayalar üzerine kurulmuş bir ada. Enfes bir günbatımı manzarasına sahip olan adada Yunan mutfağından lezzetler deneyebilir ve Oia köyünü keşfedebilirsiniz.









8. Fiji

Dünya üzerindeki cennet köşelerden biri olan Fiji, harikulade doğası ve masmavi denizi ile balayı çiftleri için ideal lokasyonlardan biri. Tropikal bir iklime sahip olan ada, egzotik tatlar vadediyor.





9. Hawaii

Büyük Okyanus üzerinde bulunan Hawaii, rüzgarlı denizi ile balayındaki sörf tutkunlarını cezbediyor. Upuzun bir kumsala sahip olan Hawaii aynı zamanda şık butiklere ve havalı alışveriş merkezlerine de ev sahipliği yapıyor.









10. Venedik

İtalya'nın en romantik şehirlerinden biri olan Venedik, sular altında muhteşem enstantanelere sahne olan bir yer. Şirin köprüleri turlayarak ünlü San Marco meydanına çıkabilirsiniz.