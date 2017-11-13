Bu ürünü sepetinize eklediniz!

Merhaba sevgili ve saygılı insanlar. Artık hepimiz online olarak alışveriş yapıyoruz. Tabii ki gerçek bir alışverişin tadını vermese de, internet üzerinden yaptığım alışverişler oldukça rahat olduğu için tercih ediyorum. Düşünsenize oturduğumuz yerden kilometrelerce uzakta bulunan bir ürüne sahip olabiliyoruz. Bence güzel bir şey. Zaman zaman tehlikeli olabiliyor tabii ama bunu da zamanla aşıyorsunuz ve bilinçleniyorsunuz. Yani şahsen ben online alışveriş ile “bilinçli tüketici” sıfatını kazandım diyebilirim. Şimdi geçelim param olmasa bile her zaman incelediğim alışveriş sitelerime.

1) PETUNYA SHOP

Web Sitesi: www.petunyashop.com

Evet benim ilk sıramda Petunya Shop yer alıyor. Benim gibi defter delisi olanlar beni anlayacaktır. Çünkü bu sitede birbirinden tatlı o kadar güzel kırtasiye ürünleri bulunuyor ki beni benden alıyor. Kırtasiye deyince aklınıza gelecek tüm ürünleri bu sitede bulabilirsiniz. Yurt içinden ve yurt dışından sağladıkları farklı ve renkli ürünlerle sıkıcı hayatıma renk katabiliyorum. ☺

2) BLOOMIN BAG

Web Sitesi: www.bloominbag.com

İkinci sırada tatlış bir çanta sitesi var. Sırt çantası, laptop çantası, omuz çantası, makyaj çantası, seyahat çantası, yani nasıl bir çanta arıyorsanız arayın çok güzel tasarımlara sahip bir sürü çeşit var burada. Ayrıca bu çantalar %100 pamuklu kumaş, anti-kanserojen boyalarla el yapımı olan çantalar! Bunu dedim diye pahalı sanmayın, bence fiyatları ortalama bir düzeyde. Doğayla dost olan bu çantalara mutlaka bakın, valla seveceksiniz.

3) CASSETTE

Web Sitesi: www.cassette.com.tr

Tasarım ayakkabılar, güneş gözlükleri, takılar sunan bu site üçüncü sıraya hızlı bir giriş yapıyor. Buraya özellikle ayakkabıları için daha çok bakıyorum. Gerçekten hayalimde kurduğum ayakkabıları bulabildiğim müthiş bir butik. Kendilerini takdir ediyorum. Fiyatları birazcık tuzlu ama kesinlikle değer. Ayrıca bazı sezonlar kampanya yapıyorlar, o kampanya dönemlerini yakaladığınız zaman daha avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabilirsiniz.

4) ZET

Web Sitesi: www.zet.com

Dördüncü sıramızda Zet var, yani tasarımcıların pazar yeri. A’dan Z’ye aradığınız birçok ürünü burada bulabiliyorsunuz. Birbirinden güzel işler çıkaran tasarımcıların ürünleri arasında kaybolmanız muhtemel. Daha çok “kimsede olmayan” diye nitelendirilen ürünler burada diyebilirim. Fiyatlar üründen ürüne ve butikten butiğe değişiklik gösterebiliyor.

5) THIRTY THREE

Web Sitesi: thirtythree.sopsy.com

Kazaklarına ve şapkalarına hayran olduğum site! Hatta sweatshirtlerine de hayran olduğum site! Sanki benim zevkim için oturulmuş ve bu kıyafetler tasarlanmış. Tamamen el emeği ile üretim yapılıyor. Çok tatlı değil mi? Bu el işçiliği ve emeğe karşılık kalite-fiyat performansı da gayet iyi. Kesinlikle inceleyin derim.

6) PLATTO CREATIVE WORKS

Web Sitesi: plattocw.sopsy.com

Bu aralar ev dekorasyonu ile uğraşanlar için harika bir site önerisi veriyorum. Ahşap masalar, sehpalar, yatak odaları ve ev için daha birçok güzel ürün seçeneğini bu sitede bulabilirsiniz. Modern ve yenilikçi olan kaliteli ürünlerin satışını gerçekleştiriyorlar. Eviniz için inceleyebilirsiniz.

Benim favori sitelerim bu şekilde. Gerçekten kaliteli ve güzel ürünlerin bulunduğunu düşündüğüm için sizinle paylaşmaya değer gördüm. Umarım siz de beğeneceğiniz şeyler bulabilirsiniz. #BizDostuz hashtag’i ile favori sitelerinizi bekliyorum.

Sevgiler, saygılar, öpücükler!

Yazan: Begüm Onarıcı