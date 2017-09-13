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    Hürriyet >Eğitim>Bu üniversite mezunları işsiz kalmıyor

    Bu üniversite mezunları işsiz kalmıyor

    Önder ÖNDEŞ
    13.09.2017 - 10:10 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 10:29

    Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, ‘Dünya Üniversiteleri Mezun İstihdamı 2018’ sıralamasını yayınlandı. 500 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada QS, istihdamda en iyileri dünya çapında 30 bin işverenle yapılan anketler, kurumların başarılı mezunları, endüstri-üniversite işbirliği, işveren-öğrenci bağlantıları ve mezunların 12 ay içerisinde istihdam edilme oranları gibi kritelere göre belirledi.

    ‘Dünya Üniversiteleri Mezun İstihdamı 2018’ sıralamasına göre mezunlarına en iyi kariyer geleceği sunan üniversite Stanford oldu. California Los Angeles Üniversitesi (UCLA) ikinci ve Harvard ise üçüncü sıraya yerleşti.

    Bu üniversite mezunları işsiz kalmıyor

    Türkiye’de ise en iyi dereceyi 251-300 sıra bandıyla Bilkent elde etti.

    Boğaziçi, İTÜ, İstanbul, ODTÜ, Koç ve Sabancı üniversiteleriyse 301-500 sıra bandıyla ikinciliği yerleşti.

    Bu üniversite mezunları işsiz kalmıyor

    DÜNYADA İLK 10 
    KURUMÜLKE
    1-Stanford ÜniversitesiABD
    2-California, Los Angeles Üniversitesi (UCLA)ABD
    3-Harvard ÜniversitesiABD
    4-Sidney Üniversitesi Avustralya
    5-Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)ABD
    6-Cambridge Üniversitesi  İngiltere
    7-Melbourne Üniversitesi Avustralya
    8-Oxford Üniversitesi   İngiltere
    9- California Berkeley Üniversitesi (UCB)ABD
    10-Tsinghua ÜniversitesiÇin

     Bu üniversite mezunları işsiz kalmıyor

    TÜRKİYE  
    SIRAKURUM
    251-300Bilkent Üniversitesi
    301-500Boğaziçi Üniversitesi
    301-500İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
    301-500 İstanbul Üniversitesi
    301-500Koç Üniversitesi
    301-500Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
    301-500 Sabancı Üniversitesi

     Bu üniversite mezunları işsiz kalmıyor

    Etiketler: yükseköğretim , QS , sıralama , , mezun
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