 Bu üniversite mezunları işsiz kalmıyor

‘Dünya Üniversiteleri Mezun İstihdamı 2018’ sıralamasına göre mezunlarına en iyi kariyer geleceği sunan üniversite Stanford oldu. California Los Angeles Üniversitesi (UCLA) ikinci ve Harvard ise üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye’de ise en iyi dereceyi 251-300 sıra bandıyla Bilkent elde etti.

Boğaziçi, İTÜ, İstanbul, ODTÜ, Koç ve Sabancı üniversiteleriyse 301-500 sıra bandıyla ikinciliği yerleşti.

DÜNYADA İLK 10 KURUM ÜLKE 1-Stanford Üniversitesi ABD 2-California, Los Angeles Üniversitesi (UCLA) ABD 3-Harvard Üniversitesi ABD 4-Sidney Üniversitesi Avustralya 5-Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ABD 6-Cambridge Üniversitesi İngiltere 7-Melbourne Üniversitesi Avustralya 8-Oxford Üniversitesi İngiltere 9- California Berkeley Üniversitesi (UCB) ABD 10-Tsinghua Üniversitesi Çin