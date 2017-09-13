 Bu üniversite mezunları işsiz kalmıyor

‘Dünya Üniversiteleri Mezun İstihdamı 2018’ sıralamasına göre mezunlarına en iyi kariyer geleceği sunan üniversite Stanford oldu. California Los Angeles Üniversitesi (UCLA) ikinci ve Harvard ise üçüncü sıraya yerleşti.
Türkiye’de ise en iyi dereceyi 251-300 sıra bandıyla Bilkent elde etti.
Boğaziçi, İTÜ, İstanbul, ODTÜ, Koç ve Sabancı üniversiteleriyse 301-500 sıra bandıyla ikinciliği yerleşti.
|DÜNYADA İLK 10
|KURUM
|ÜLKE
|1-Stanford Üniversitesi
|ABD
|2-California, Los Angeles Üniversitesi (UCLA)
|ABD
|3-Harvard Üniversitesi
|ABD
|4-Sidney Üniversitesi
|Avustralya
|5-Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
|ABD
|6-Cambridge Üniversitesi
|İngiltere
|7-Melbourne Üniversitesi
|Avustralya
|8-Oxford Üniversitesi
|İngiltere
|9- California Berkeley Üniversitesi (UCB)
|ABD
|10-Tsinghua Üniversitesi
|Çin
|TÜRKİYE
|SIRA
|KURUM
|251-300
|Bilkent Üniversitesi
|301-500
|Boğaziçi Üniversitesi
|301-500
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
|301-500
|İstanbul Üniversitesi
|301-500
|Koç Üniversitesi
|301-500
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
|301-500
|Sabancı Üniversitesi