Bu ülkede dilencilerin aylık kazancı 70 bin doları buluyor!

Gösterişli binaları ve zengin sakinleriyle tanınan Dubai, "dilencilerin cenneti" olarak anılmaya başlandı. Ortadoğu merkezli haber kuruluşları, dünyanın dört bir yanından turist vizesiyle şehre gelen profesyonel dilencilerin aylık kazancının yaklaşık 70 bin doları bulduğunu yazdı. Polis, bunu duyan Arap ve Asyalı çetelerin de şehre profesyonel dilenciler gönderdiğini kaydetti.

Üst düzey bir belediye yetkilisi günde en az 2 bin dolar kazanan profesyonel dilencilerin özellikle cuma günleri camilerin önünde dilendiğini söyledi. Yerel haber kuruluşlarına göre; profesyonel dilenciler özellikle zengin görünüşlü kişileri seçiyor ve onlara ailesinin sokaklarda uyuduğuna veya savaş bölgesinden kaçtığına dair üzücü hikâyeler anlatarak önemli miktarda para istiyor. BAE Devlet Başkanı Halife Bin Zayid El Nahyan'ın 2017'yi şefkat yılı ilan edilmesinin, profesyonel dilencilerin kazancını artırdığı belirtiliyor.