Bu trenden düşenler yerde kalır

HIRSLARININ ESİRİ OLANLAR

“Bizim gücümüz, birliğimizden ve milletimizle olan bağlarımızı sıkı tutmamızdan geliyor. Bu iki unsura zarar verecek hiçbir davranışı, hiçbir tutumu, hiçbir sözü affetmemiz söz konusu olamaz. Aynı şekilde geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna, kimlerle aynı safa geçtiğine dikkat etmelidir. Bunlar, milletimizle birlikte son 3-4 yıldır verdiğimiz hayati mücadelede en küçük bir desteklerini görmediğimiz, hatta çoğu defa karşı saflarda silüetleri beliren kişilerdir. Dünyada neler oluyor, ülkemizde neler oluyor, bununla ilgili bir sesiniz çıkmayacak, bu ülkede bir ‘evet-hayır’ referandumu yapılıyor ve partimiz burada ‘evet’ başlığını böyle atıyor ama bakıyorsunuz birileri de ‘hayır’ için kampanya yürütüyor. Kulislerde, şurada burada... Ve şimdi de kendilerinde söz hakkı görüyorlar. Kusura bakmasınlar. Bu birlikteliği, beraberliği, dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Biz bu yola çıkarken ahdederek çıktık ve bu yola bu akitleşmeyle, bu ahitle çıkarken de şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım, sadakatin aslolan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. Bu trenden düşenler, kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar ama bu da yoluna devam eder. Kendilerine biçilen tek misyonun AK Parti’ye ve şahsımıza zarar vermek olduğunu göremeyecek kadar hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz zaten veriyor. (Erdoğan, bu sözlerini anımsatan bir gazetecinin “İsim vermediniz ama Abdullah Gül’e yönelik sitemkâr mesajınız vardı” sorusuna karşılık, “Bak işte istediğiniz yöne çekebiliyorsunuz” dedi.)



ABD’DEKİ DAVA SİYASİ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar, şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içerisindeler. Şu anda Amerika’daki malum dava, işte bir siyasi içerikli darbe girişiminin adresidir ve bu öyle sureta atılmış bir adım veya yapılmakta olan bir dava değildir. Türkiye’yi güya kendilerine göre ekonomik noktada sıkıştırmak, güya kendilerine göre FETÖ ile CIA ile öbür tarafta FBI ile sıkıştırmak suretiyle Türkiye’ye, kendilerine göre bir sıkıştırma operasyonudur. Fakat bu da tutmayacak, bunu da başaramayacaklar. Bizim ‘stratejik ortak’ olarak bildiğimiz dostlar, bizim sınırlarımızda kalkıp da terör örgütlerine her türlü ağır, hafif silah desteğini veriyorlarsa biz kendileriyle neyi konuşacağız? Terör örgütlerine, 4 bin TIR dolusu zırhlı taşıyıcı, tank, top gibi ağır silahlar verildi. Defalarca uyarmamıza rağmen en ufak bir geri adım var mı? Yok. Biz bu konuda samimiyet, dürüstlük ararız.



İSRAİL’İN ŞIMARIKLIKLARI

Osmanlı’nın elinden çıktığı günden beri Kudüs’te ne huzur ne de barış oldu, hele hele İsrail’in kuruluşundan itibaren bölgede uygulanan devlet terörü, insan hakları ihlallerinin zirvesi oldu. Batı ülkelerinin özellikle de ABD’nin himayesi altındaki İsrail’in şımarıklıkları bölge ile birlikte tüm dünyayı bir felakete doğru sürüklüyor. Böyle bir zulmün ilanihaye sürmesi ve karşılıksız kalması mümkün değildir.”



