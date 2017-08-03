Eski telefonları için servet istiyor!

Tüm telefonları bir vitrin içerisinde muhafaza eden satıcı bin adet telefona sahip. Ve şimdi bir ilan açarak bu koleksiyonunu satışa çıkardı.

Bir ilan sitesinde yayınlanan bu ilanda Nokia, Samsung, Ericsson, LG ve Motorola gibi yüzlerce telefon koleksiyon halinde alıcıya sunuldu. Telefonları tek tek satmak istemediğine dikkat çeken satıcı, telefonların sıfır gibi olduğunu belirtti. Bu koleksiyon için ise istediği fiyat tam 170 bin euro. Yani eskidiği için istenmeyen telefonların koleksiyon haline sahip olmak artık o kadar da kolay değil.