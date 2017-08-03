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    Eski telefonları için servet istiyor!

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 11:32Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 12:02

    Hepimizi gördüğümüz zaman duygulandıran, anılarımızı canlandıran o eski telefonları hepimiz ya sattık ya da attık. Ama bir kişi öyle yapmadı ve biriktirdi. Üstelik sadece kendisininkileri de değil. Elazığ’da bir vatandaş yıllarca biriktirdiği telefonları bir koleksiyon haline getirdi.

     Tüm telefonları bir vitrin içerisinde muhafaza eden satıcı bin adet telefona sahip. Ve şimdi bir ilan açarak bu koleksiyonunu satışa çıkardı.

    Eski telefonları için servet istiyor

    Bir ilan sitesinde yayınlanan bu ilanda Nokia, Samsung, Ericsson, LG ve Motorola gibi yüzlerce telefon koleksiyon halinde alıcıya sunuldu. Telefonları tek tek satmak istemediğine dikkat çeken satıcı, telefonların sıfır gibi olduğunu belirtti. Bu koleksiyon için ise istediği fiyat tam 170 bin euro. Yani eskidiği için istenmeyen telefonların koleksiyon haline sahip olmak artık o kadar da kolay değil.

    Etiketler: antika , telefon , eski telefon , teknoloji
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