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    ‘Bu teknolojiyi görmezden gelemeyiz’

    BERLİN
    13 Ağustos 2017 - 14:08Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 14:09

    Başbakan Angela Merkel, 24 Eylül 2017’de yapılacak Federal Meclis seçimleri için kampanyasını Dortmund’dan başlattı. İlk konuşmasında rakibi Martin Schulz’u eleştiren Merkel’in, kampanya süresince 50 farklı yerde konuşma yapması bekleniyor.

    ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, genel seçimlere 6 hafta kala kampanyasının en tartışmalı safhasını başlattı. SPD’nin kalesi Dortmund’da konuşan Merkel, Alman otomotiv sektöründe yaşanan skandalları eleştirdi. Sektörün büyük kısmının, tüketicinin güvenini sarstığını belirten Merkel, şirket yöneticilerini gelecek teknolojilere daha fazla yatırım yapmaya çağırdı.
    SPD’nin başbakan adayı Martin Schulz’un, ‘elektrikli otomobil için Avrupa genelinde kota’ önerisinin ise iyi düşünülmemiş olduğunu savunan Merkel, “Önce Avrupa’da nasıl bir kota olacağını uzun uzun pazarlık yapacağız. Sonunda kotayı yerine getirmezlerse, ne yapacağız. Bu teknolojiyi gözden mi çıkaracağız?” diye sordu. Merkel, konuşmasında işsizliği 2025 yılına kadar yarı yarıya düşüreceklerini söyledi.

    ‘Bu teknolojiyi görmezden gelemeyiz’

    İSTEMİYOR AMA PLANI DA YOK
    Schulz ise kota önerisini reddeden Merkel’e, “Elektrikli otomobil kotasını reddediyor. Ama kendisi bir öneri getirmiyor” diye sert çıkıştı. SPD Grup Başkanı Thomas Oppermann da Başbakan Merkel’e dokunulmazlık zamanının artık geçtiğini, seçim gününe kadar her gün sorunları gözler önüne sereceklerini söyledi.
    Yeşiller Grup Eşbaşkanı Katrin Göring Eckardt ise Merkel’in otomobil sanayiini eleştirmesinin inandırıcı olmadığını, şimdiye kadar kendisinin bu sektörü koruyup kolladığını ifade etti.

    Etiketler: MERKEL , ALMANYA , seçim , Schulz
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