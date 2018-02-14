Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Bu tavuklar mavi yumurtluyor

Bu tavuklar mavi yumurtluyor

Hürriyet Haber
14.02.2018 - 14:46 | Son Güncelleme:

AMASYA Merkez Şeyhcui Mahallesi’nde yaşayan Sadık Şenin (71)ÿevinin bahçesinde beslediği Amerikan ırkı tavukları mavi yumurtluyor.

Amasya’da Sadık Şen, 10 yıl önce komşusu tarafından Almanyadan getirilen Amerikan ırkı olan Ameraucana cinsi tavuklardan aldığı yumurtalardan civciv elde etti.

Daha sonraki yıllarda bir tane ile başlayan ve toplam 16ya çıkardığı tavuklardan mavi yumurta elde etti.ÿHobi olarak başladığı ve tutku haline gelen tavuk merakını anlatan memur emeklisi Sadık Şen, 10 yıldır bu işi hobi olarak yapıyorum.

Önceden temiz olmuyor diye sevmezdim. Ama şimdi tavuklarıma çocuğum gibi bakıyorum. Komşumuzun Almanyadan getirdiği Amerikan ırkı olan Ameraucana cinsi tavukların yumurtasını kuluçkaya yatırarak civciv elde ettim. Daha sonra bu sayıyı zamanla artırdım. İsteyen komşularımıza da kuluçka için verebilirim. Mavi yumurtayı görenler çok şaşırıyor dedi.

Etiketler: yumurta , amasya , Tavuk
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri