“Bu tablolar olmamış” davası

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre birçok ünlü filmin afiş çalışmalarını yapan, New York, California, Paris ve Viyana’da özel koleksiyonlarda resimleri bulunan davacı Ömer Muz, iş adamı Ertuğrul Hataylı ile kendisinin ve eşinin portresini yapması için anlaşma yaptı.

Ömer Muz, Ertuğrul Hataylı’nın 80x60 santim boyutundaki yağlı boya portresi için 15 bin, Fatoş Kayacan Hataylı’nın 110x80 santim boyutundaki portresi için 20 bin lira ücret istedi. Ömer Muz, Ertuğrul Hataylı’nın portresini tamamladı.

Fatoş Kayacan Hataylı’nın portresinin ise az eksiği kaldı. Ancak iddiaya göre Ertuğrul Hataylı portrelerini beğenmedi ve Ömer Muz’un da ücretini ödemedi. Ressam Ömer Muz da tamamlayan Fatoş Kayacan Hataylı’nın portresinde 5 bin lira indirim yaparak iki portre için 30 bin liralık tazminat davası açtı. Dilekçede, “Hataylı çiftinin tabloları beğenmemesi iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Davalılar elbette portreleri almak zorunda değildir. Ama sözleşme gereği hak ettiğim ücreti ödemekle yükümlüdürler” dedi.

“BEĞENİLMEYEN RESİMLER ALINMAZ”

Davaya cevap veren davalılardan Ertuğrul Hataylı’nın avukatı davanın reddini istedi. Hataylı’nın avukatı, “Davacı Ömer Muz “beğenilmeyen resimler alınmaz” diyerek müvekkillerime portrelerinin beğenilmediği takdirde ücret almayacağını garanti etmiştir. Eser sahibi ancak sipariş verenin beğenisini aldığı takdirde ücrete hak kazanır. Sipariş veren beğenmezse ödeme istenmesi söz konusu olamaz. Davacı kendi seçtiği fotoğrafla başladığı portreleri, bu fotoğraflara göre de bitirmemiştir. Davanın reddini istiyoruz” dedi.

Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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