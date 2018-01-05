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Bu tablo Şimşek'i umutlandırdı! 231 milyon euro gelir sağlandı

Ceyhun KUBURLU
05.01.2018 - 21:26 | Son Güncelleme:

5 yılda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir yurtdışından transfer ettikleri oyunculara toplamda 276 milyon Euro harcadı. Bu takımlar yurtdışına sattıkları oyunculardan ise 231 milyon Euro gelir sağlamayı başardı. Böylece Türk futbol endüstrisindeki cari açık makası da daralmış oldu.

BEŞİKTAŞ’ın golcüsü Cenk Tosun’un 28 milyon Euro’ya Everton’a transfer olmasından sonra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in “Cari açığa olumlu katkı yaptı” mesajı, Türk futbol endüstrisindeki transfer harcamalarını bir kez daha gündeme getirdi. Bu tablo Şimşeki umutlandırdı 231 milyon euro gelir sağlandı
Son 5 sezonda yurtdışından en çok transfer yapan 5 takımın harcaması 276 milyon Euro’ya ulaşırken, bu takımların yurtdışına sattığı oyunculardan geliri ise 231 milyon Euro’yu buldu. Böylece Türk futbol endüstrisindeki cari açık makası da daralmış oldu.

2 KULÜP ARTIYA GEÇTİ

Son 5 sezonda yurtdışı transferlerde kâra geçen iki kulüp Beşiktaş ve Başakşehir oldu. Beşiktaş, son 3 sezonda yurtdışı transferlerde hiç açık vermedi. Siyah-beyazlılar 5 yılda yurtdışından yaptığı transferlere 52.3 milyon Euro harcarken geliri 80.3 milyon Euro’yu buldu. Bu sürede UEFA’nın mali kriterlerine de uyum sağlamaya çalışan Beşiktaş, Cenk Tosun transferiyle bir sezonda en çok oyuncu geliri elde eden kulüp olmayı da başardı. Siyah-beyazlılar Marcelo’dan 7 milyon Euro, Andreas Beck’ten 2.5 milyon Euro, Rhodolfo’dan 1.4 milyon Euro ve Cenk Tosun’dan 28 milyon Euro gelir sağlamayı başardı. Böylece kulüp 2017-2018 sezonunda toplam 38.9 milyon Euro gelir elde etmiş oldu.

Son iki sezonun flaş takımı Başakşehir de yurtdışına sattığı oyuncularla öne çıktı. Kulüp 5 yılda yurtdışı transferlere 11.3 milyon Euro harcarken, 18.5 milyon Euro gelir sağlamayı başardı.

Bu tablo Şimşeki umutlandırdı 231 milyon euro gelir sağlandı

EN ÇOK HARCAYANLAR

Bu dönemde futbolda cari açığı Galatasaray ve Fenerbahçe arttırdı. İki takım yurtdışı transferlere 5 sezonda 165.7 milyon Euro harcadı. Gelirleri ise 105.5 milyon Euro’da kaldı. Galatasaray yurtdışı transferlerde en büyük parayı 2013-2014 sezonunda harcadı. Sarı-kırmızılı kulüp o sezon 37.8 milyon Euro ile bu alanda rekor kırdı. Kulüp bu sezon da yurtdışı transferlere 31.4 milyon Euro kaynak ayırdı. Galatasaray’un en çok gelir elde ettiği sezon ise 2015-2016 sezonu oldu. Kulüp o sezon yurtdışına 20.3 milyon Euro’luk futbolcu satmayı başardı.

Fenerbahçe de son 5 sezonda yurtdışı transferlere yaptığı harcama ile öne çıktı. Kulüp bu dönemde toplamda 80.1 milyon Euro yurtdışı transfer harcaması yaparken, gelirde 54.3 milyon Euro’da kaldı. Kulüp en büyük harcamayı ise 2015-2016 sezonunda yaptı ve kasasından 31.5 milyon Euro çıktı.

Aynı dönemde Trabzonspor ise yurtdışından yaptığı transferlere 47 milyon Euro harcarken 27.1 milyon Euro gelir elde etti.

 

FİNANSAL ‘FAİR PLAY’ ETKİLİ OLDU

FUTBOLUN cari açığının kapanmasında en önemli etkenlerden biri de UEFA tarafından uygulanan “Finansal Fair Play” kuralları etkili oldu. Futbolda kara paranın önüne geçmek ve kulüplerin mali açıdan kendilerine çeki düzen vermesi için uygulamaya alınan kurallar nedeniyle kulüpler gelir-gider dengesine dikkat etmek zorunda kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA’nın bu kriterlerine uyum gösterdi. Bu kurallar Türk futbolunun cari açığının kapanması adına da etkili oldu.

 

Etiketler: gazetehaberleri , futbol transfer
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