Bu şovun dili dini ırkı yok!

◊ Yıllardır fenomen olan bu gösteriyi biz Türkiye’de bugüne kadar neden izleyemedik?

- İlk Avrupa turnemiz, bu ilk turnede İstanbul’a da yer verebilmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. 13 Şubat–4 Mart 2018 tarihleri arasında Zorlu PSM ve BKM işbirliğinde İstanbul’da olacağız. Bireysel olarak İstanbul’un hep çok renkli, hareketli, modern ve açık fikirli bir şehir olduğunu duyuyorum. Uzun zamandır ziyaret etmek istediğim bir yerdi ve nihayet bunu yapabileceğimiz için çok mutluyum.

◊ Bize biraz içerikten de bahseder misiniz?

- Mavi adamların bir ana vatanı yok. Bu gezegenden değiller. Biz mavi adamı “içimizdeki yabancı” diye tanımlıyoruz. Naif ama bir o kadar da akıllı, empati yeteneği olan bir yaratık o. İnsanlarla iletişim kurmak istiyor, o yüzden de dünyamızı ve kültürümüzü tanımaya çalışıyor. Bu bağlamda gösterinin kendisini onun bizi tanıma yönünde yaptığı denemeler olarak da görebilirsiniz. Bizi birbirimize bağlayan ya da ayıran şeyleri görmeye çalışıyor. Yani mavi adamlarla geçirdiğiniz bir akşamın sonunda siz de kendinizi diğer herkesle bağlantılı, bir bütün olarak görüyorsunuz ve sizi ayıran şeylerden ziyade, bağlayanların farkına varıyorsunuz.





İNSANCIL BİR HAYAT YAŞIYORUM

◊ Hem yazar, hem sanatçı, hem de Grammy adayı olmuş bir müzisyensiniz. Bunların yanı sıra da Blue Man Group ve Blue School’un kurucularındansınız. Tüm bu farklı şeylerle uğraşmanızdaki motivasyon nedir?

- Bunun cevabını üç kola ayırabilirim. Birincisi, etrafınızdaki dünyaya olan ilgi ve merakınızı asla yitirmemek. Blue Man Group’ta yaratıcılık ön planda. Yaratıcılık benim için herkesin hayatının her yönüne dahil edilebilen bir şey. Blue Man Group aynı zamanda bizim için de kendi yaratıcılığımızı keşfetmenin ve yaratıcılığı bir kavram olarak incelemenin bir yolu. Bu üçlemenin son öğesi de, topluluk hissiyatı ve iletişim kurabilmek. Tamamen insancıl bir hayat yaşamak yani. Projenin kendisi hep bu üç elementin bileşimi oldu: İletişim, yaratıcılık ve merak. Kurduğumuz okul da öyle. İnsanları iletişim kurmaya açık, yaratıcılığa meyilli ve daima yeni şeylere meraklı şekilde yetiştirirseniz, mutlu bireyler olabileceklerine inanıyoruz.

◊ Bu cevabınızın ışığında, 35 milyonu aşkın seyirciye ulaşmış olmanın arkasındaki motivasyon ve felsefeyi biraz açabilir misiniz? İzleyicileriniz sizi nasıl görüyor, nasıl algılıyor?

- Bunu seyircilere sorarak daha objektif bir yanıt almak mümkün ama benim için durum şöyle: 25 yıl önce bu işe ilk başladığımızda, bu mavi adamların dünyanın dört bir yanından insanla bağ kurabilecek nitelikte olduğunu fark ettik. Ne sınıftan olursanız olun, diliniz, ırkınız ne olursa olsun, hiç konuşmaması, dil kullanmaması, kel ve mavi olması bu mavi adamın bir memleketi olmadığını vurguluyor aslında. Böylece hepimiz onun temsil ettiği “içimizdeki yabancı” kavramıyla bağ kurabiliyoruz. Onun yalın yaratıcılığını anlayabiliyoruz.

◊ Türkiye’den beğendiğiniz, bildiğiniz sanatçılar var mı?

- Bana sürekli Türk müziğinden söz eden bir arkadaşım var. Aklıma şu an özellikle bir isim gelmiyor ama önerileriniz varsa seve seve not ederim.

◊ Gösteriye çıkmadan yapılan mavi makyajdan söz edelim biraz. Bunun çok meşakkatli olduğunu duymuştum...

- Yapılan makyajın asla maviye boyanmış ten görüntüsü vermesini istemiyoruz. Mavi adamların gerçekten boyadan meydana gelen varlıklar gibi görünmesini istiyoruz. Dolayısıyla yapılan makyajın parlak, neredeyse organik bir görünümü var. Bunu büyük fırçalar kullanarak elde ediyoruz, yapılması da bir buçuk saat sürüyor. Kafanızı kel hale getirmek için bir protez takılıyor saçınızın üstüne. Gösteri sonrasında da makyajı rahatça silebiliyorsunuz, şimdiye kadar kimsede alerjik reaksiyona neden olmadı. Sanırım bana 2 binden fazla yapılmıştır bu makyaj ama gayet iyiyim!

◊ Konserde bir de Splash Zone adlı bir seyirci bölümü var. Bu ne demek? Bu bölümden bilet alanları farklı sürprizler mi bekliyor?

- Çok fazla ipucu vermek istemiyorum ama gösterinin bazı kısımları fazla hareketli olabiliyor. Kendine has, kontrol edilemeyen bir doğası var, biz de seyircilerimizin bunun farkında olmasını istiyoruz. Başka bir şey söylemeyeceğim! (Gülüyor)

İstanbul seyircisinin

tepkisini merak ediyoruz

◊ Türklere vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

- Gelin ve mavi adamlarla tanışın. Bir memleketleri yok ama aslında her yere aitler. Bence seyircilerimizi gerçekten mutlu edeceğiz. Bu her ailenin her ferdine hitap eden bir gösteri. Bu turneye çıkmış olmaktan dolayı çok mutluyuz, bunu yapabilmemiz biraz zaman aldı. İlk kez dünyayı bu kadar kapsamlı bir şekilde gezeceğiz. Nereye gidersek gidelim seyircilerimizden benzer reaksiyonlar alabilmek çok güzel, bu noktada İstanbul seyircisinin nasıl tepki vereceğini de çok merak ediyorum.

35 MiLYONDAN

FAZLA KiŞi iZLEDi

◊ Müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren Blue Man Group, 1991’den bu yana 20’den fazla ülkede 35 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Hiçbir gösterisi bir diğerine benzemeyen grup, New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Orlando ve Berlin’de ilgi gören şovlarının yanı sıra dünya turneleriyle adından söz ettiriyor. Film ve televizyon programlarına da müzikleriyle katkıda bulunan Blue Man Group, sonuncusu “Three” olmak üzere yayınladıkları albümlerle de beğeniliyor.