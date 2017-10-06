Moda dünyası sonbahar trendlerini görücüye çıkarmaya başladı. Sonbahar ve kış gardırobunuzda yer vermeniz gereken parçalar bir bir vitrinlere çıkarken size de alışveriş listenizi düzenlemek kalıyor. İşte bu sonbahar gardırobunuzun demirbaşı olacak kıyafetler...
Kırmızı elbise
Kırmızı bu sezon en gözde renkler arasında. Kırmızı hem enerji verir hem de kış gardırobunuzu renklendirir. Kırmızı bir elbiseye bu sezon yatırım yapın.
Takım kıyafetler
Takım elbise veya takım kıyafetler kadın stilini adeta yeni baştan yorumluyor. İş hayatını sokağa ve davetlere taşımak isteyenler için ideal olan ceket- pantolon ve ceket-kalem etek kombinlerine bu sezon şans verin. Gri ve kırmızı takım elbiselerde en gözde renkler arasında.
Bele doğru incelen ceketler
Bu sezon ceketlerin bellerine kemer takmak son derece moda. Bele vurgu yapan bu tasarımlar hem estetik hem de ince bir görüntü yakalamanıza yardım ediyor. Ceketlerinizin beline kemer takarak ya da bu tarz ceketler edinerek bu stili kendinize uyarlayabilirsiniz.
Gümüş renk etek
Parlak ve uzaya gitme hissi uyandıran gümüş rengi tasarımlar tekrar moda sahnelerinde. Özellikle etek ve ceketlerde karşımıza çıkan bu trendi günlük hayatta da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gümüş rengi kalem etekler veya mantolara yatırım yapabilirsiniz.
Denim tulum
Denim tulumlar bu sonbaharın en havalı parçalarından. Hem asi hem de cool olan bu parçaları hafta sonlarında tercih edebilirsiniz. Tulumlarınızın üzerine jean ceket giymek ise görünümünüzü pekiştirecek.
Oversize ceketler
Büyük beden silüetler sonbaharda yine gözde. Özellikle geniş kalıplı bol paçalı pantolonlar ve ceketler yeniden gardırobunuzun en önemli parçaları arasında olabilir.
Kadife kumaşlar
Kadife geçen sezondaki ayak seslerini bu sezon daha da sağlamlaştırıyor. Kadife ve fitilli pantolonlar, ceketler ve etekler sonbaharda yatırım yapılması gereken parçalar arasında katılıyor. Toprak tonları ise bu trendi uygulamak için ideal.
Romantik elbiseler
İpek, şifon veya kadife gibi kumaşlardan yapılmış olan romantik ve uzun elbiseler sonbaharın bohem ruhunu yansıtmak için birebir. Siz de stilinizi öne çıkaran uzun bir elbise mutlaka edinin. Canlı renkler ise tercih sebebi.
Naylon trençkotlar
Naylon kumaştan trençkotlar, ceket ve eteklere bu sezon yer açın. Naylon kumaş sportif bir görünüm isteyenler için uygun bir stil parçası.
Örgü elbiseler
Örgü hırka, elbise ve sweatshirtler yeni bir trendin habercisi. Örgü trendini stilinize farklılık katmak için kullanabilirsiniz. Özellikle vintage parçalarla bu trendi harika hale getirmeniz mümkün.
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