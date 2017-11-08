Bu sonbahar cildinize iyi bakın

• Yüz ve vücut tipinizin derisine uygun nemlendiriciler kullanmaya özen gösterin. Nemlendiricinizi her banyodan sonra uygulayın, kuruluk olmaması için gerekirse daha sık tekrarlayın.



• Sonbahar ve kış aylarında cildinizin bakımını yaparken, cildinizi korumak için banyo esnasında da koruyucu losyon sürebilirsiniz.







• Derinizin tipine göre sıklığını ayarlayarak peeling yapabilirsiniz. Böylece derinin ölü tabakası atılmış olur.



• Salgın hastalıklardan korunmak için ellerinizi yıkayın. Hatta gliserin, vazelin, lanolin içeren el bakım kremlerini ellerinizin çatlamaması için sık sık uygulayın. • Beslenmenize dikkat edin, bol bol su için.









• Hava şartlarına uygun giysiler seçin. Terleten, sentetik giysilerden kaçının.



• Hiçbirimiz keyfini çıkara çıkara yapılan sıcak bir banyoya hayır demeyiz. Ancak banyoda uzun süre kalmak vücudun ürettiği doğal yağları yok ediyor.



BU SONBAHAR CİLT KURULUĞU VE KAŞINTILARIN ESİRİ OLMAYIN

Soğuk havalarda cildimiz daha fazla kurur. Hatta atopik dermatit hastalığı (egzama) olanlarda kurumanın ve kaşıntıların arttığı gözlemlenir. Bu durumdan olumsuz etkilenmemek için cildimizi çok iyi korumamız ve bakımını yapmamız gerekir. Bu tarz durumlarda eğer atopik dermatit hastalığınız çok şiddetlenirse doktora başvurabilirsiniz. Şikayetiniz daha hafif ve orta şiddetliyse kortizon içermeyen Kaşıntı Giderici Krem ile egzamaya bağlı kaşıntınızı hafifletebilirsiniz. Bu krem egzamayı ve kasıntıyı 30 dakikada rahatlatır.



Kortizon içermeyen formülüyle bu tarz kremler kaşıntıyı yatıştırır ve cilt bariyerinin yeniden yapılandırılmasını sağlar. Bu sayede cildi iyileştirir ve kaşıntı hissini giderir.



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