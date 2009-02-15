Bu soÄŸukta bu serap

Edip Uras yazÄ±yor

SÃ¼per Ligâ€™in en alt sÄ±rasÄ±nda 11 puanlÄ± Hacettepe, bir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye mucizesi tekrarlayabilir miyim diye hafta iÃ§i mutlaka dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. MaÃ§a baÅŸlayana kadar attÄ±ÄŸÄ± 11 gol ve onun neredeyse Ã¼Ã§ katÄ± yediÄŸi 32 gole raÄŸmen, orta alanda FenerbahÃ§eâ€™yi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran, Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼zlÃ¼ÄŸe mahkum eden her takÄ±mÄ±n pozisyon bile vermeden bu â€˜devâ€™ fikstÃ¼rden elini kolunu sallaya sallaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu sezon defalarca gÃ¶rdÃ¼k. NasÄ±l diyorlar: â€˜puan veya puanlarlaâ€™. KaldÄ± ki Hacettepe maÃ§a Ã§Ä±kana kadar aldÄ±ÄŸÄ± sadece iki galibiyetten biri Ankaraâ€™da FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±nda. Neden olmasÄ±n?

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KadÄ±kÃ¶yâ€™deki derbi dÄ±ÅŸÄ± maÃ§larÄ±n yÄ±llardÄ±r vazgeÃ§ilmez Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ â€˜baÅŸlarda bir gol bulmakâ€™. Veselinovicâ€™in 103 gol atan takÄ±mÄ± da dahil olmak Ã¼zere ilk golÃ¼ bulana kadar FenerbahÃ§e zorlanÄ±r da zorlanÄ±r. Bir maÃ§a mutlak favori Ã§Ä±kan takÄ±mlarÄ±n kaderi bÃ¶yle. Ã–zellikle ligimizdeki gibi takÄ±mlararasÄ± kalite uÃ§urumunun derin olduÄŸu maÃ§larda rakibinden puan almaya Ã§alÄ±ÅŸan ekiplerin dakikalar ilerledikÃ§e artan bir istek ve gÃ¼venle maÃ§a asÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±, FenerbahÃ§eâ€™nin bu tÃ¼r maÃ§larda Ã§ok zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da defalarca izledik.

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Hacettepe maÃ§Ä±nda goller maÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda gelince maÃ§ ilk 20 dakika iÃ§inde sona erdi. Ankaraâ€™lÄ±larÄ±n tÃ¼m savunma kalkanlarÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, birbirinden kolay â€˜halÄ± saha tÃ¼rÃ¼â€™ gollerle tarihi bir fark yiyerek maÃ§tan ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±lar. Bu sezon isteksiz FenerbahÃ§eâ€™nin gol bulduktan sonra taraftarÄ±nÄ± Ã§ileden Ã§Ä±karÄ±rcasÄ±na durduÄŸu maÃ§lardan biri olmadÄ± dÃ¼n. Ä°ki bariz nedenden dolayÄ±: Birincisi geÃ§en haftalardaki kÃ¶tÃ¼ performans ve sonuÃ§lar BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye maÃ§Ä±nda zirve yapÄ±p baÅŸkanÄ± soyunma odasÄ±na indirince takÄ±mda uyananlar Ã§oÄŸaldÄ±, daha istekli olmak zorundaydÄ±lar. Ä°kincisi baÅŸlangÄ±Ã§ta yediÄŸi gollerden sonra Hacettepeâ€™nin fark artmasÄ±n endiÅŸesi ile savunmaya Ã§ekilmek yerine dÃ¶rtlÃ¼ beÅŸli hÃ¼cumlarla ÅŸeref golleri peÅŸinde koÅŸmasÄ±ydÄ±. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak Ã§ok daha fazla gol gÃ¶rebilirdik, Volkan yine baÅŸarÄ±lÄ± kurtarÄ±ÅŸlar yaptÄ±, FenerbahÃ§eli futbolcular son yarÄ±m saat anlaÅŸÄ±lÄ±r ÅŸekilde antrenman Ã¶tesi rahatlÄ±ktaydÄ±lar.Â

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Bu maÃ§tan GÃ¼iza yoktu, takÄ±m dÃ¼zeldi, ÅŸampiyonluk Ã¼mitleri geri geldi, Ä°spanyol Dede uyum sÃ¼resini tamamladÄ± vesair Ã§Ä±karÄ±mlarÄ±n hiÃ§biri net olarak doÄŸru olmaz. FenerbahÃ§e daha Ã¶nde ve daha istekli baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta baÅŸlangÄ±Ã§ta geÃ§en hafta gol bulunmasÄ± ÅŸartken maÃ§tan Ã§Ä±karÄ±lan Alex ile bulduÄŸu gollerle dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ Ã§Ã¶zdÃ¼, sarÄ± lacivert iÃ§in gÃ¼zel bir gÃ¼ndÃ¼ denebilir. GÃ¼izaâ€™nÄ±n kaderin cilvesi ile milli maÃ§tan â€˜sakat dÃ¶nmesiâ€™ gelecek haftalarda aynÄ± kadroyu farklÄ± rakipler karÅŸÄ±sÄ±nda yeniden gÃ¶rme ÅŸansÄ±nÄ± hepimize bahÅŸedecek nasÄ±lsa.Â Â

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FenerbahÃ§e adÄ±na olumlu olan, Alexâ€™in Semihâ€™e daha yakÄ±n oynamasÄ±, Deividâ€™in hÃ¼cumda top daÄŸÄ±tma rolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenmesi, ceza alanÄ± iÃ§inde daha Ã§ok sarÄ± lacivertli formanÄ±n gÃ¶zÃ¼kmesiydi. Genelde Carlosâ€™un soldan ileri Ã§Ä±karak UÄŸurâ€™u da forvet alanÄ±na itmesiyle uzun zaman sonra hÃ¼cum zengini bir takÄ±m izleyebildik.Â

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SonuÃ§: 7-0 gibi yaldÄ±zlÄ± bir iÃ§ saha galibiyeti. Son 6 haftadÄ±r attÄ±ÄŸÄ± gol sayÄ±sÄ±na bir maÃ§ta ulaÅŸan FenerbahÃ§e Sevgililer GÃ¼nÃ¼ 2009â€™da AÅŸkâ€™a geldi. Ama ÅŸarkÄ±nÄ±n dediÄŸi gibi:Â Â

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â€˜yalan dostum aÅŸk diye bir ÅŸey yok

aÅŸk dediÄŸin Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k eÄŸlence

bilemedin beÅŸ gÃ¼n sÃ¼rsÃ¼nâ€™