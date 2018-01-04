İşte Kalın’ın açıklamaları ve sorulara verdiği cevaplardan satır başları:

Sayın Macron Türkiye’deki basın özgürlüğü ile ilgili bazı ifadeler kullandılar. Bu değerlendirmelerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz.

HAKAN ATİLLA DAVASI KARARI

Bu, skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Türkiye’nin iç siyasetine müdahale amacıyla kurulan bir kumpas olduğu çok açık. ABD yönetiminin, FETÖ’nün ABD yargı sistemini kurduğu bağlantılar vasıtasıyla kullanılmasına ne kadar müsaade edeceğini merak ediyoruz.

Baştan düşmesi gereken bir mahkeme süreci söz konusu.

Mahkeme süreci devam ediyor. Temyiz yolları açık. Biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bunun hukuk tarihi açısından utanç verici bir siyasi operasyon olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.

İRAN’DAKİ OLAYLAR

Dün Cumhurbaşkanımızın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmeleri oldu. Sayın Ruhani’nin de ifade etiği gibi vatandaşların demokratik protesto hakları mahfuzdur. Birileri dışarıdan İran’ı karıştırmaya çalışıyorsa bunu ters tepeceği açıktır. Bunları kabul etmediğimizi ifade etmek istiyoruz.

Bu sorunun en kısa sürede İran’da aşılacağını bekliyoruz.

KERKÜK’TE YAŞANANLAR

Bir süredir Türkmenlere saldırılar yapıldığını biliyoruz. Kerküklü kardeşlerimiz yalnız olmadıklarını bilsinler.

Buradan çağrımız beklentimiz ırak hükümetinin bu saldırılarla ilgili derhal bir soruşturma başlatması ve gerekli tedbirleri almasıdır.

Kalın basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

SOÇİ’DEKİ SURİYE KONGRESİ

Buraya davet edilecek grupların üç ülkenin de onayı almış olması gerekiyor. Rusya PYD’nin davet edilmeyeceğini söyledi. Bizim tavrımız net. İran ve Rusya’nın da bunu kabul etmesi memnuniyet verici. Suriye halkını hiçbir terörist grup temsil edemez. PYD YPG de Suriye’deki Kürtleri temsil edemez. Soçi’de yapılacak toplantıya Suriye halkının meşru temsilcilerinin katılması esastır. Şu anda planlanmış liderler düzeyinde üçlü bir zirve söz konusu değil.

ABDULLAH GÜL’ÜN KHK YORUMU SONRASI BAŞLAYAN TARTIŞMA

Gerekli açıklamaları sayın cumhurbaşkanımız yaptılar. Çıkarılan KHK’da böyle bir muğlaklığının bulunmadığını kendileri zaten ifade ettiler. Sayın cumhurbaşkanımızın parti sözcümüzün çizdiği çerçeve bellidir. Benim bunlara ilave edeceğim bir şey yok.

Birileri herhalde yine toto loto yapıyor. Gündemimizde şu anda kabine değişikliği söz konusu değil.