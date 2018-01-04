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    Haberler >Gündem>'Bu sistemi reddediyoruz, çekin, yakışıklı çıksın' diye bağırdılar...

    'Bu sistemi reddediyoruz, çekin, yakışıklı çıksın' diye bağırdılar...

    DHA
    04.01.2018 - 10:22 | Son Güncelleme:

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan iki şüpheliden B.G., adliye çıkışında "Allah’a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz" diye bağırdı.

    Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Nazilli’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.M. (55) ve B.G. (45), savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Daha önce adreslerinde arama yapılan şüphelilerin uzun süredir teknik takip altında oldukları, telefon konuşmalarında polislerin aleyhinde ifadeler de kullandıkları belirlendi.

    Ayrıca farklı zamanlarda gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin, irtibatları ve Suriye’ye giriş - çıkış yapanlarla ilgili konuşmaları da tespit edildi.

    Tutuklanmalarının ardından adliyeden çıkarılan şüphelilerden B.G., "Allah’a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyorum. Allah’ın kulu olduğumuz için tutuklandık" diye bağırdı. Diğer şüpheli D.M. de, "Beni çekin beni. Yakışıklı çıksın" dedi.

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