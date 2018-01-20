Her araca bu sistemler takılsa facialar engellenebilir

Şehirler arası otobüslerde güvenlik paketini zorunlu kılan Avrupa Birliği ülkelerinde "uyuklama" gibi nedenlerle oluşan ölümlü kazalar bu sayede azaltılmıştı. Türkiye de 2016 sonrası modellerde bu uygulamaya geçti ama güvenlik paketi takılmayan eski otobüsler tehlike saçmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin sürüş güvenliği ve fren konusunda önde gelen uzmanlarından Alpay Lök'ün değerlendirmesi şöyle:

“Avrupa ile eşzamanlı olarak 1/1/2016 itibariyle üretilen otobüslerde ESP (elektronik kararlılık sistemi), AEBS (gelişmiş acil fren sistemi) ve LDW (şerit takip sistemi) zorunlu kılındı. Ancak piyasada çalışan şehirlerarası otobüs ve tur otobüslerinin, toplam 36 bin civarında, sadece yüzde 5’i bu donanıma sahip. Dolayısıyla 2016’dan eski araçlara da bu sistemlerin takılması hem zorunlu kılınmalı hem de teşvik edilmeli. Çünkü bu bir maliyet gerektiriyor ve firmalar bunu tek başına üstlenmek istemiyor. Eskişehir’deki kazada otobüs 2016 model ve üstü olsa, tüm tekerleklerde 3PMSF gerçek kış lastiği ve yolcularda emniyet kemeri takılı olsaydı bu kadar insan yine de ölür müydü?

17 Kasım’da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 8.Trafik sempozyumunda bir bildiri sundum. Orada şehirlerarası otobüs, turizm otobüslerinde 2016 önceki modellerde de bu sistemlerin takılması için çalışma yapılması gerektiğini söylemiştim. Bu sistemlerin takılı olduğu araç sayısını yüzde 25’e çıkarırsak kazalarda ölüm sayısının çok ciddi azalacağına inanıyorum. Ama mutlaka emniyet kemeri takmak şartıyla.

Ülkemizde, üzerinde üç tepeli dağ içinde kar tanesi logosu olan (3PMSF) gerçek kış lastiği zorunlu değil. M artı S işareti olan lastikler yeterli sayılıyor. Bu otobüste de muhtemelen lastikler mevzuata uygundu. Oysa Almanya 1 Ocak 2018’den itibaren sadece ticari araçlar için değil, tüm araçlar için 1 Kasım-1Nisan tarihleri arasında 3PMSF lastiği kullanma zorunluluğu getirdi.

Üçlü elektronik sistem, gerçek kış lastiği ve emniyet kemeri bir araya geldiğinde kazaları büyük oranda önlemek mümkün olabilir. 2020’de trafik kazalarında ölüm sayısını 2 bin civarına indirme hedefimiz var. Oysa 2017’de 3 bin 500 oldu. Hedefe ulaşabilmek için zorunlu ve teşvik edici önlemlerin devreye alınması gerekli."

ESP aracın savrulmasını ve patinaj yapmasını engelliyor, AEBS önüne aniden bir engel çıktığında otomatik fren yapmasını sağlıyor, LDW ise uyuyakalma gibi durumlarda araç yavaş yavaş şerit dışına kayarsa sesli ve ışıklı uyarıda bulunuyor.

Eskişehir'de bu sabaha karşı gerçekleşen kazadan sonra gözaltına alınan şoför “Önüme bir karartı çıktı. Köpek sandım. Direksiyonu sağa kırdım ve ağaca vurdum” demişti. Yolcular ise şoförün direksiyon başında uyuyakaldığını söylemişlerdi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR