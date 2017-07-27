Bu şirkette çalışanlara bir bir çip takılıyor!

Three Square Market (32M9) isimli bir şirket, yaptığı açıklamada, yeni teknolojisi ile çalışanlarına ilginç bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. 1 Ağustos'ta başlayacak olan programda gönüllü çalışanların ellerine RFID çipler aşılanacak. Bu "geliştirme" sayesinde çalışanlar mola sırasında alışveriş yapabilecek, kapıları uzaktan açabilecek, bilgisayar ve telefonlara giriş yapabilecek ve fotokopi çekebilecek.

32M CEO'su Todd Westby şu açıklamayı yaptı: "RFID teknolojisinin ofislerimizde bulunan mikro marketlerde, kapı açmakta, fotokopi çekmekte, bilgisayar ve telefonlara giriş yapmakta, iş kartı paylaşmakta, sağlık bilgilerini saklamakta ve diğer RFID terminallerinde ödeme yapmakta kullanılmasını planlıyoruz. Gelecekte bu teknoloji standart bir hale gelecek ve günlük hayatın bir parçası olacak."

Şimdilik bu çipler zaten sahip olduğumuz teknolojilerden farklı bir işleve sahip değil. Ancak derinizin altında minik bir çipin dijital arayüzü olan her şeyi kontrol etmenizi sağlaması çok uzak bir gelecek gibi görünmüyor.



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