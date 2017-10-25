Bu sınıfta 4 çift ikiz var

Eskişehir'de Nasreddin Hoca İlköğretim Okulu'nun 3’üncü sınıfında eğitim gören öğrenciler, sınıflarında ki dört çift ikizle okul hayatlarına devam ediyorlar. Sınıf öğretmeninin bile ayırt etmekte zorlandığı Bade-Gülce, Ela Su-Eda Su, Ceylin-Ecrin, ve Gökay-Özay kardeşler, birbirlerine destek olmaktan da geri durmuyorlar. Dört çift ikizin yanı sıra sınıftaki öğrencilerle de eğitime devam eden öğretmen Resul Balaman ise, tecrübesiyle velilerden tebrik alıyor. Mezun ettiği öğrencilerin şimdilerde çocuklarını okutan Resul Öğretmen, ikizleri birbirinden ayırmakta güçlük yaşadığını da anlattı.



"ÖZEL OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

İkizlerden Ecrin ile Ceylin'in velisi Zeynep Eski, özel olduklarını dile getirdi. İkiz çocuklara sahip olmanın farkını anlatan Eski, "Sınıfta ikizlerin olduğunu biliyorduk, daha önceden duymuştuk. Bu sene yeni ikizler geldi. Onlara daha çok şaşırdık. Böylece dört çift oldular. Geçen sene üç çift ikizimiz vardı. Yaşadığımız zorluklar oldu. Bebekliklerini çok zor geçirdim. Ama zor olduğu kadar da gerçekten çok güzel. İkiz başka bir şey. Gerçekten özel olduğumuzu düşünüyorum. Birbirlerini çok koruyorlar. Birbirlerine yardımcı olsalar da, kavga ve kıskançlık çok fazla oluyor. Ben çok özel olduğumuzu düşünüyorum. İyi ki de ikiz olmuşlar" dedi.



"SINIFTA İKİZLERİN OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

İkizlerden Eda Su ile Ela Su'nun velisi Sezen Yıldız, iki kardeşin uyumlarından bahsetti. Yıldız, "Artı ve eksi diyebilirim. Zıt karakterler. Ama çok korumacılar, birbirlerini çok koruyorlar. Biz zaten nakil olarak geldik buraya. Sınıfta ikizlerin olduğunu bilmiyorduk. Tesadüfen öğrendik ve çok mutlu olduk. Öğretmenimizin Allah yardımcısı olsun. Biz yeri geliyor evde iki tanesiyle başa çıkamıyoruz" diye konuştu.



"ÇERÇEVE RENKLERİNDEN AYIRT ETMEYE BAŞLADIM"

Çeyrek asrı geçen öğretmenlik hayatında belki de ilk kez böyle bir durumla karşılaşan Resul Balaman öğretmen, ikizleri bazen ayırt etmekte zorlandığını belirtti. Balaman, "28 yıldır bu okulda öğretmen olduğum için, birçok okuttuğum öğrencinin çocuklarını okutmaya devam ediyorum. Şu anda da sınıfımda okuttuğum öğrencimin ikiz çocukları var. Annelerini ben okutmuştum. Babaları da yine bu okuldaydı. Bu sene dört çift ikizim oldu. üç çift vardı, dört oldu. Bunlarla çalışmak gerçekten çok zevkli. Hem birbirlerini çok seviyorlar, hem de birbirleriyle çok güzel bir diyalog içerisindeler. Birbirleriyle yardımlaşıyorlar. Gerçi sınıfa yardımlaşma konusunu aşılamaya çalışıyorum. Bir problem var, ikizlerden bir çiftini seçmem çok zor oluyor. 3’üncü yıl olmasına rağmen halen ikisini birden sesliyorum. Hangisi ise diğerini yerine gönderiyorum. Birbirlerine çok benziyorlar, ayırmak mümkün değil. En son gözlüklerinin çerçeve renklerinden ayırt etmeye başladım. Ama hepsi pırıl pırıl çocuklar. Allah analarına, babalarına, vatanımıza bağışlasın. Hepsi gelecekte çok çok iyi yerlerde olacaklar" dedi.