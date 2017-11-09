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    Yıldırım'dan son dakika mesajı: 'Bu silahların geri alınması gerek'

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 11:54 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, ABD temasları kapsamında bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya gelecek. Dün Amerikalı gazetecilerle konuşan Yıldırım, FETÖ ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG konusunda Washington'a mesajlar gönderdi.

    FETÖ lideri Fetullah Gülen'in iadesi ve ABD ordusunun Suriye'de YPG'ye verdiği desteğin kesilmesi konusunda görüşmeler yapmak üzere ABD'ye giden Başbakan Yıldırım, Ankara'nın rahatsızlıklarını Amerikan medyasıyla paylaştı. Amerikalı gazetecilerle dün bir araya gelen Yıldırım, ABD Adalet Bakanlığı'nın Türkiye'nin FETÖ ile ilgili gönderdiği delilleri halen incelemekte olmasıyla ilgili olarak "Herhangi bir cevap vermediler. Hiçbir adım atılmadı. Bir terör örgütünün başı, müttefikimiz, dostumuz tarafından ağırlanıyor ve hiçbir şey yapılmıyor. (ABD-Türkiye ilişkilerinin) gelişmesine en büyük engel bu" diyerek sitemini ifade etti.

    'TRUMP'LA DEĞİŞİM OLMADI'

    Washington Post gazetesinin haberine göre Yıldırım, ABD'nin önceki başkanı Barack Obama'nın ardından gelen ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle de 'hiçbir şeyin değişmediğini' belirterek, "Üzücü" dedi.

    Başbakan Yıldırım, ABD'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile çalışmasını da eleştirdi. Binali Yıldırım, YPG'nin Suriye içinde kontrol ettiği alanı büyütürken, ABD'nin sağladığı silahların Türkiye'de güvenlik güçlerine karşı kullanıldığını söyledi. Yıldırım, "Amerikalı dostlar sayesinde her türlü silaha sahipler, şimdi daha büyük bir tehdit oldular. Bu silahların geri alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Yıldırım, ABD'nin Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamayı reddetmesinden sonra Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almak için anlaşma yaptığını da kaydetti. Habere göre Yıldırım, "Bunu Amerikalılarla yapmak isterdik. Ülkemizi savunmakla yükümlüyüz" diye konuştu. ABD Başkan Yardımcısı Pence ile yapacakları görüşmede tüm bu meseleleri açıkça ele alacaklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Pozitif bir bakış açımız var. Umutluyuz" dedi.

     

     

     

    Etiketler: silah
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