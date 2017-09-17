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    Bu şiddet niye? Biri tekmeledi diğeri güldü geçti

    Hürriyet Haber
    17.09.2017 - 11:40 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 11:40

    İzmir'de kaldırımda duran köpeğe yoldan geçtiği sırada tekme atan şahsın görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı. Tekmenin etkisiyle savrulan ve kaybolan sahipli köpek, bir süre sonra bulunabildi.

    Olay geçen cuma günü İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana geldi. Mia isimli sahipli bir köpek kaldırımda oturduğu sırada, yolda geçen bir şahıs tarafından tekme ile bulunduğu yerden savruldu. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayda, tekme atan şahsın yanındaki kişinin de gülümsediği görülüyor.

    Köpeğin sahibi, videoyu sosyal paylaşım sitesinde yayınlayarak, "Dün akşam saatlerinde Aliağa çarşıya yakın yaşandı bu olay. Videoda gördüğünüz şerefsiz bu güzel köpeğin Mia'nın canını yakarak kaybolmasına sebep oldu. Mia'yı gören, bu şerefsizi tanıyan bilen, lütfen bildirsin. Kızımızı arıyoruz" notunu paylaştı.

    Köpeğin sahibi, daha sonra Mia isimli köpeğin bulunduğunu duyurdu.

    Bu şiddet niye Biri tekmeledi diğeri güldü geçti

    Etiketler: hayvana eziyet , hayvana işkence , izmir , köpeğe tekme
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