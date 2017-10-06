Bu sezon mutlaka izlemeniz gereken 10 oyun

1- Ã‡ehovâ€™un sÃ¶zcÃ¼kleri

MartÄ± (PÃ¼rtelaÅŸ Tiyatro)

YaratÄ±cÄ± tiyatro yÃ¶netmenlerinden Serdar BiliÅŸâ€™in yÃ¶netiminde; Tilbe Saran, Serdar OrÃ§in, Gonca Vuslateri, FÄ±rat TanÄ±ÅŸ, Ecem Uzunâ€™un da aralarÄ±nda olduÄŸu iddialÄ± bir ekip Ã‡ehovâ€™un sÃ¶zcÃ¼klerinde buluÅŸuyor. PrÃ¶miyer: 13 KasÄ±m, 20.30, Zorlu PSM.

2- BeÄŸenilme takÄ±ntÄ±mÄ±z Ã¼zerineÂ Â Â Â Â Â Â Â Â

Ã‡irkin (DasDas)

Deneyimli oyuncu Ä°brahim Selim, Alman yazar Marius von Mayenburgâ€™un yazdÄ±ÄŸÄ± kara komedi iÃ§in yÃ¶netmen koltuÄŸunda. BeÄŸenilme takÄ±ntÄ±mÄ±z Ã¼zerine eÄŸlenceli bir iÅŸ. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki ilk oyun: 8 Ekim, 17.00, DasDas Sahne.

3- Gaddar kralÄ±n hikÃ¢yesi

III. Richard (AltÄ±dan Sonra Tiyatro)

Tiyatro tarihinin belki de en gaddar kralÄ±, Shakespeareâ€™in III. Richardâ€™Ä±, Ã¼retken tiyatro insanÄ± YiÄŸit Sertdemirâ€™e emanet bu kez. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki ilk oyun: 9 Ekim, 20.30, KumbaracÄ±50.

4-Â Fonda 30â€™larÄ±n Ankaraâ€™sÄ±

Ä°hanet (Ankara Devlet Tiyatrosu)

TÃ¼rk edebiyatÄ±nÄ±n usta ismi Nahid SÄ±rrÄ± Ã–rikâ€™in eseri yÃ¶netmen Ã–zen Yulaâ€™nÄ±n incelikli gÃ¶zlerine emanet... Fonda 30â€™lar Ankaraâ€™sÄ±, sahnede iki kÄ±z kardeÅŸin Ã§ekiÅŸmeli ve zorlu iliÅŸkisi...

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki ilk oyun: 17 Ekim, 20.00, Ankara, KÃ¼Ã§Ã¼k Tiyatro.

5- Ä°kiyÃ¼zlÃ¼ ahlak anlayÄ±ÅŸÄ±

AkÅŸam YemeÄŸi (Semaver Kumpanya)

Herman Kochâ€™un aynÄ± adlÄ± romanÄ±ndan sahneye uyarlanan, Volkan SarÄ±Ã¶z yÃ¶netimindeki oyun; orta sÄ±nÄ±fÄ±n ikiyÃ¼zlÃ¼ ahlak anlayÄ±ÅŸÄ± Ã¼zerine Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± bir hikÃ¢ye. Serkan Keskin, Sarp AydÄ±noÄŸlu, Sezin BozacÄ± ve Mustafa KÄ±rantepe rol alÄ±yor. PrÃ¶miyer: 15 KasÄ±m, 20.30, Ã‡evre Tiyatrosu.

6- Ä°lk kez sahnede

KÃ¼rk Mantolu Madonna (To Be House Of Production)

Sabahattin Aliâ€™nin kÄ±ymetli eseri deneyimli yÃ¶netmen Engin Alkanâ€™Ä±n yorumuyla ilk kez sahnede. Tuba Ãœnsal, Menderes SamancÄ±lar, Alper SaldÄ±ran, Sercan Badur ve Lila GÃ¼rmenâ€™in performanslarÄ±yla. PrÃ¶miyer: 12 Ekim, 20.30, Zorlu PSM.

7- MasalcÄ± gÃ¶zÃ¼yle

Puslu KÄ±talar AtlasÄ± (Ä°stanbul Devlet Tiyatrosu)

Ã‡aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk edebiyatÄ±nÄ±n etkili ismi Ä°hsan Oktay Anarâ€™Ä±n kÃ¼lt romanÄ±, masalcÄ± gÃ¶zÃ¼yle filmler Ã§eken Ezel Akayâ€™Ä±n elleriyle sahneye taÅŸÄ±nÄ±yor. PrÃ¶miyer: HenÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±.

8- Bir Broadway klasiÄŸi

Arzu TramvayÄ± (ProdÃ¼ktÃ¶r: Nisan Ceren GÃ¶knel)

GenÃ§ yÃ¶netmen Hira Tekindorâ€™dan Tennessee Williams imzalÄ± bir Broadway klasiÄŸi. Sahnede Zerrin Tekindor, Åžebnem Bozoklu, Onur Saylak, Ä°brahim Selim gibi iddialÄ± isimler var... PrÃ¶miyer: KasÄ±m sonu.Â

9- Ä°yi insan olmak Ã¼zerine

Woyzeck (Oyun AtÃ¶lyesi)

Erdem, ahlak, iyi insan olmak Ã¼zerine Ã§arpÄ±cÄ± Georg BÃ¼chner eseri, Haluk Bilginer Ã§evirisiyle, Muharrem Ã–zcanâ€™Ä±n yÃ¶netmenliÄŸinde sahneleniyor. Woyzeck karakteri, kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± oyuncularÄ±ndan Emre Yetimâ€™e emanet. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki ilk oyun: Bu akÅŸam, 20.30, Oyun AtÃ¶lyesi.

10- Usta tiyatrocu yÃ¶netiyor

Oyunun Oyunu (EskiÅŸehir Åžehir Tiyatrosu)

Yeni oyunun provalarÄ±na baÅŸlayan bir tiyatro topluluÄŸunun baÅŸÄ±ndan geÃ§enleri anlatan, Michael Frayn imzalÄ± bu yÃ¼ksek tempolu komediyi, usta tiyatrocu Haldun Dormen yÃ¶netiyor. PrÃ¶miyer: Bu akÅŸam, 20.30, EskiÅŸehir B.B. Sanat ve KÃ¼ltÃ¼r SarayÄ±.

TÄ°YATRO YAZARLARI, FESTÄ°VAL YÃ–NETÄ°CÄ°LERÄ° VE ELEÅžTÄ°RMENLERDEN OLUÅžAN JÃœRÄ° SEÃ‡TÄ°

Bahar Ã‡uhadar,Â Asu Maro,Â Leman YÄ±lmaz,Â RagÄ±p ErtuÄŸrul

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