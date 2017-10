Bu sezon mutlaka izlemeniz gereken 10 oyun

1- Çehov’un sözcükleri

Martı (Pürtelaş Tiyatro)

Yaratıcı tiyatro yönetmenlerinden Serdar Biliş’in yönetiminde; Tilbe Saran, Serdar Orçin, Gonca Vuslateri, Fırat Tanış, Ecem Uzun’un da aralarında olduğu iddialı bir ekip Çehov’un sözcüklerinde buluşuyor. Prömiyer: 13 Kasım, 20.30, Zorlu PSM.

2- Beğenilme takıntımız üzerine

Çirkin (DasDas)

Deneyimli oyuncu İbrahim Selim, Alman yazar Marius von Mayenburg’un yazdığı kara komedi için yönetmen koltuğunda. Beğenilme takıntımız üzerine eğlenceli bir iş. Önümüzdeki ilk oyun: 8 Ekim, 17.00, DasDas Sahne.

3- Gaddar kralın hikâyesi

III. Richard (Altıdan Sonra Tiyatro)

Tiyatro tarihinin belki de en gaddar kralı, Shakespeare’in III. Richard’ı, üretken tiyatro insanı Yiğit Sertdemir’e emanet bu kez. Önümüzdeki ilk oyun: 9 Ekim, 20.30, Kumbaracı50.

4- Fonda 30’ların Ankara’sı

İhanet (Ankara Devlet Tiyatrosu)

Türk edebiyatının usta ismi Nahid Sırrı Örik’in eseri yönetmen Özen Yula’nın incelikli gözlerine emanet... Fonda 30’lar Ankara’sı, sahnede iki kız kardeşin çekişmeli ve zorlu ilişkisi...

Önümüzdeki ilk oyun: 17 Ekim, 20.00, Ankara, Küçük Tiyatro.

5- İkiyüzlü ahlak anlayışı

Akşam Yemeği (Semaver Kumpanya)

Herman Koch’un aynı adlı romanından sahneye uyarlanan, Volkan Sarıöz yönetimindeki oyun; orta sınıfın ikiyüzlü ahlak anlayışı üzerine çok çarpıcı bir hikâye. Serkan Keskin, Sarp Aydınoğlu, Sezin Bozacı ve Mustafa Kırantepe rol alıyor. Prömiyer: 15 Kasım, 20.30, Çevre Tiyatrosu.

6- İlk kez sahnede

Kürk Mantolu Madonna (To Be House Of Production)

Sabahattin Ali’nin kıymetli eseri deneyimli yönetmen Engin Alkan’ın yorumuyla ilk kez sahnede. Tuba Ünsal, Menderes Samancılar, Alper Saldıran, Sercan Badur ve Lila Gürmen’in performanslarıyla. Prömiyer: 12 Ekim, 20.30, Zorlu PSM.

7- Masalcı gözüyle

Puslu Kıtalar Atlası (İstanbul Devlet Tiyatrosu)

Çağdaş Türk edebiyatının etkili ismi İhsan Oktay Anar’ın kült romanı, masalcı gözüyle filmler çeken Ezel Akay’ın elleriyle sahneye taşınıyor. Prömiyer: Henüz açıklanmadı.

8- Bir Broadway klasiği

Arzu Tramvayı (Prodüktör: Nisan Ceren Göknel)

Genç yönetmen Hira Tekindor’dan Tennessee Williams imzalı bir Broadway klasiği. Sahnede Zerrin Tekindor, Şebnem Bozoklu, Onur Saylak, İbrahim Selim gibi iddialı isimler var... Prömiyer: Kasım sonu.

9- İyi insan olmak üzerine

Woyzeck (Oyun Atölyesi)

Erdem, ahlak, iyi insan olmak üzerine çarpıcı Georg Büchner eseri, Haluk Bilginer çevirisiyle, Muharrem Özcan’ın yönetmenliğinde sahneleniyor. Woyzeck karakteri, kuşağının başarılı oyuncularından Emre Yetim’e emanet. Önümüzdeki ilk oyun: Bu akşam, 20.30, Oyun Atölyesi.

10- Usta tiyatrocu yönetiyor

Oyunun Oyunu (Eskişehir Şehir Tiyatrosu)

Yeni oyunun provalarına başlayan bir tiyatro topluluğunun başından geçenleri anlatan, Michael Frayn imzalı bu yüksek tempolu komediyi, usta tiyatrocu Haldun Dormen yönetiyor. Prömiyer: Bu akşam, 20.30, Eskişehir B.B. Sanat ve Kültür Sarayı.

TİYATRO YAZARLARI, FESTİVAL YÖNETİCİLERİ VE ELEŞTİRMENLERDEN OLUŞAN JÜRİ SEÇTİ

Bahar Çuhadar, Asu Maro, Leman Yılmaz, Ragıp Ertuğrul