Fi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Fi Çi yeni bölüm fragmanından ilk detaylar

Azra Kohen’in bu sezon sonunda final yapacağını açıkladığı Fi’nin yeni sezonu iddialı sahneleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlana Fi Çi 6. bölüm fragmanına Duru ve Ece arasında yaşanan kriz damga vurdu. Ece’nin Deniz ile beraber olduğunu öğrenen Duru, ondan bambaşka bir şekilde intikam alıyor. Öte yandan Bilge, Duru ve Deniz’in yakınlaşma sahnesine tanık oluyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Bilge, seçimini kalbiyle mi aklıyla mı yapacak? Can Manay, Duru’nun kıskançlık krizine nasıl bir tepki verecek? İşte Fi Çi serisinin yeni bölümünden ilk görüntüler!

Dizinin yayın kanalı olan Puhu Tv, son bölümü 15 Aralık Cuma günü ekranlara gelen Çi’nin 6. bölüm tarihini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Instagram ve Twitter hesabından yapılan açıklamada Çi yeni bölümünün 27 Aralık’ta yayınlanacağı duyuruldu.

FİNAL NE ZAMAN?



Radyo Trafik Marmara’da “Yazarın Dilinden” programının bu haftaki konuğu, Psikolog – Yazar Azra Kohen oldu. Kohen, çok satan 'Fi Çi Pi' kitap üçlemesinden uyarlanan dizinin hayranlarına kötü haberi canlı yayında verdi! Kohen, “İnsanlar oturduğum yerden çok güzel para kazandığımızı düşünebilir. Amacım hiçbir zaman bir şey kazanmak olmadı. Bir şey yanlış gittiği zaman durdurmak için elimden geleni yapıyorum. İkinci sezonda sadece karakterler var ve o yüzden ikinci sezonda bitirilmesinin kararını aldım." dedi.