Bu sezon çok farklı

Maçı izleyenler görmüştür. Gençlerbirliği 2 farklı geriye düştüğü maçı çevirdi. Beraberliği yakaladı. Neredeyse 3 puanı alıyordu. 2. Yarı Trabzon semalarına kara bulut gibi çöken Gençler, sadece Trabzon’un değil, bundan sonra oynayacağı bütün rakiplerinin de kabuslarına girecek kadar iyiydi.

Gülşah Erkaya yazıyor

Trabzon ilk yarı ışıl ışıl başladı. Sahada eski muhteşem günlerinden örnekler verdi. İlk Yarı Trabzon’un, ikinci yarı Gençlerin taktik zekası konuştu. Gençler yapılan değişikliklerle oyunu ve maçı çevirdi. Broos, Doll’ün yaptığı olumlu taktik değişikliklere aynı güzellikte karşılık veremeyince ikinci yarı Gençlerin oldu. Bu arada uzun süredir görmediğimiz bir hareket maçtan aklımda kalanlar arasına girdi. Broos sonradan oyuna aldığı Alanzinho’yu 25 dakika sahada tuttuktan sonra tekrar çıkardı. Bu çok da alışık olmadığımız durum. Pek işe yaramadı zaten.

Geçen hafta, Kasımpaşa Galatasaray’a resmen kafa tuttu. Sıfır puanına ve kadro yapılarındaki dev uçuruma bakmadan kafa tuttu. Şansının ve hakemin de yardımıyla neredeyse başarıyordu...

Yine geçen hafta Eskişehir’de mükemmel bir mücadele izledik. Gaziantep öne geçti. Sonra iki fark yedi. Ve bir daha atıp, bir kaç tane de kaçırdı. Maç defalarca gitti geldi. Hakem biraz iyi niyetli olsa, Gaziantep topu her ayağına aldığında ‘fırt’ diye düdük öttürmese çok daha iyi ve unutulmaz bir maç izleyebilirdik. (Şeref tribününde Eskişehirli iki kişi maç sırasında arkalarında Gaziantep yöneticilerinin olduğunu bilmeden konuşuyor:

- Hakem bıraksa adamlar bizi parçalayacak.

- Valla korkarım ki hakeme rağmen parçalayacaklar!..

Onlar adına, neyse ki korktukları olmadı.)

Eskiden bir laf ederlerdi. “Sahaya sokaktan 11 adam toplayıp Beşiktaş forması giydirsen maçı alırlar”... Bu lafı bütün büyükler zaman zaman kendilerine uyarladılar. Ama bu sezon Beşiktaş hangi formayı giyse olmuyor. Rakipler formaya bakmadan oynuyor.

Bazı atlara yarışırken, çevrede gördüklerinden ve yanlarında koşan rakiplerinden etkilenmesinler diye sadece önlerini görmelerini sağlayan bir gözlük takarlar. ‘Kapalı Gözlük’ denir bu icada. Bu sezon beşiktaş’ın rakipleri de sanırım siyah beyaz formayı görmemek için Kapalı Gözlük’le oynuyor.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Büyükşehir’in elinden Vederson marifeti ile kurtulurken 6 maçta kaçıncı sıçrayışını yaptı bilmiyorum. Ama her an bir “yandım anam” durumu bekliyorum... Kim bilir belki yarın, belki yarından sonra...

Galatasaray genellikle sonradan yaptığı sekmelerle işi götürüyor. Kulübeden gelenlerin karşılarında enerjisinin birazını olsun son dakikalara saklamış bir rakip bulma olasılığı çok da uzak görünmüyor. Şu andan itibaren tüm rakiplerin amacı Galatasaray ve Fenerbahçe’ye ilk yenilgiyi tattıran ekip olmak. Bu sezon bu iki ekipten birini yenmek çok büyük sükse sebebi çünkü...

Dört takım daha var çok dikkat çeken. Bursa ve Eskişehir’in yenilmezlik konusunda Fener ve Cimbom’a diklenmeleri dikkat çekerken, bu hafta Eskişehir’in bir diğer yenilmeze, Galatasaray’a konuk olması büyük ihtimalle iki testiden birinin kırılması anlamına geliyor.

Dikkat çeken diğer iki takım ise; geçen iki sezon da Anadolu’nun amiral gemisi olan Sivas ve bu sezon ilginç bir performans sergileyen Diyarbakırspor. Sivas şu ana kadar ki oyunu ve puan cetvelindeki yeri ile “Bu sezon unumu eler, eleğimi asarım, benden bu kadar” der gibi yaparken ben “Sivas, Sivas’tır. Bu iş böyle gitmez. Çabuk toparlanırlar” diyorum. Sivas geçtiğimiz 6 haftanın ezikliği ile önüne gelene çakmaya başlarsa şaşırmayın. Sivaslı gazeteci dostlardan ilginç haberler geliyor ama kesin olmadığı için paylaşamıyoruz.

Diyarbakır ise şu ana kadar gösterdiği performans, aldığı sansasyonel sonuçlar ve topladığı puanlarla ligin en büyük sürprizi oldu. Diyarbakır, sezon açılışı için Gaziantep’e gelirken sadece 12 oyuncu getirebilmiş ve bunların 4 tanesini de son anda bulup kadrosuna katmıştı. Bu hafta Bursa’da gösterecekleri performans, bundan sonraki gidişatlarını ciddi ölçüde etkileyecektir.

Gaziantep ise ayrı bir alem. Flaş transferlerin satıcı aktörü olan ekibimiz sanırım şu anda ülkemizin (Totalde) borçsuz tek kulübü konumunda. İyi bir kadrosu, ilginç bir hocası var. Saha içinde sistemden sisteme geçen bir oyun anlayışı sergiliyor. Bu anlayış oturursa hem rakip oyuncular, hem de rakip teknik kadrolar için çok zor bir ekip olur Gaziantep. Şimdilik deniyoruz bakalım.

Sonuç olarak bu sezon ligimiz ve futbolumuz çok ilginç olay ve sonuçlara gebe. Ekstra bir dikkat ve ilgi ile izlenmesi gerekiyor. Sevindirici olan ise sahalarda gördüğümüz şeyleri futbolumuz adına bir kıpırdanma ve olumlu gelişme olarak yorumlayabiliyor olmamız.

Bu gelişmelerin hem takımlarımızın Avrupa’da ki maçlarına, hem de ve özelikle Milli Kadro’ya olumlu yansımasını umuyor ve diliyorum. Ancak özellikle Milli Takım konusunda biraz karamsarım. Fatih Hocamın gıyabında, kendisinin meşhur inat ve takıntılarına kurşun döktürmeyi düşünüyorum. İyi bir HOCA tanıyan var mı?