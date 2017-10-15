Bu sezon 10 gün geç olgunlaştı

Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan Satsuma Mandalina Hasat ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu İzmir iline bağlı İnciraltı, Güzelbahçe, Seferihisar, Ürkmez, Gümüldür, Ahmetbeyli, Özdere, Selçuk ile Aydın iline bağlı Söke ve Davutlar ilçe ve beldelerdeki muhtelif bahçelerde yaptığı incelemeler ve alınan numunelerin İzmir Laboratuvar Müdürlüğünde yapılan analizi sonucunda, satsuma mandalinanın 19 Ekim 2017 tarihinden itibaren kesimine, 23 Ekim 2017 tarihinden itibaren de ihraç edilmesine karar verdi.

Satsuma mandalinanın geçen yıla göre mevsim koşullarından dolayı 10 gün geç olgunlaştığını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, satsuma mandalinadaki geç olgunlaşma nedeniyle geçen yıl 14 Ekim olarak belirlenen ihraç tarihinin bu yıl 23 Ekim’e çekildiğini kaydetti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne yaptırdıkları “Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi” çalışmasına göre satsuma mandalina rekoltesinin yüzde 47’lik düşüşle 193 bin 551 ton’dan, 101 bin 997 ton’a gerilediği bilgisini paylaşan Seyyar, “Mandalinanın çiçeklenmesi döneminde yaşanan soğuk havalar ağaçların çiçek tutmasını ve meyveye durmasını zorlaştırdı. O nedenle bu yıl Ege Bölgesi’nde mandalina rekoltesinde dramatik bir düşüş yaşandı. Akdeniz Bölgesi’ndeki rekolte rakamlarının ise daha iyi durumda. O nedenle ihracatta büyük bir gerileme beklemiyoruz” diye konuştu.

ÜRETİCİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALACAK

Bu yıl Ege Bölgesi satsuma mandalina rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 47 düşük olmasına karşın ürünün kalitesinin sevindirici olduğuna işaret eden Seyyar, üreticinin emeğinin karşılığını aldığı bir sezon yaşanacağını ifade etti.

SATSUMA MANDALİNA İHRACATINDA RUSYA AÇIK ARA ÖNDE

Türkiye, 2016 yılında 45 ülkeye 146 milyon 328 bin dolarlık satsuma mandalina ihraç ederken, 2015 yılına göre satsuma mandalina ihracatı yüzde 7 artış gösterdi. 2015 yılındaki satsuma mandalina ihracatımız 136 milyon 865 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Satsuma mandalina ihracatında Rusya, 88 milyon 414 bin dolar ile açık ara birinci ülke olurken, Türkiye’den ihraç edilen satsuma mandalinanın yüzde 60’ı Rusya’ya gitti. Rusya’yı 27 milyon 473 bin dolarlık tutarla Ukrayna ve 12 milyon 516 bin dolarlık satsuma mandalina ihracatı ile Irak izledi.