Bu sergi çok lezzetli!

Hobi olarak sürdürdüğü yemek fotoğrafçılığını son beş yıldır profesyonel olarak hayata geçiren Öztürk'ün sergisi 22 Ekim tarihine kadar sürecek.

Yemek fotoğrafçılığına 12 yıl önce başlayan İlkay Öztürk, o zamanlar Türkiye’nin en çok satan gençlik dergisi Trendy’nin yayın yönetmenliğini yaparken, bir yandan da Sahrap Soysal’ın ilk dergisi olan Ziyafet’in de editörlüğünü üstlendi.

O dönemde aklına yerleşen yemek fotoğrafçılığına profesyonel olarak başlamak için de "doğru zamanı" bekledi. Gazeteciliği bıraktıktan sonra da kendi ajansını kurup bu işe yoğunlaştı. İlkay Öztürk o günlerden bu zamana nasıl geldiğini de şöyle özetledi:

"“Bir eşik var bu işte onu atladıktan sonra, artık fotoğraflarınız imzanız oluyor.”

Sonrasını Öztürk anlatsın: “ Fotoğraflarımı insan içine çıkarmaya başladıktan sonra artık bu iş o kadar büyük bir tutku oluyor ki, fotoğrafsız bir günüm geçerse rahatsız hissediyorum kendimi. Benim gibi rutinlikten sıkılan biri için fotoğraf; her gün yeni bir heyecan, tutku ve adrenalin demek. Artık yemekleri bilindik pozları dışına çıkartıyorum. Onlara bildiğin yaşayan organizmalar gibi davranıyorum. Bazen hüzünlü, bazen coşkulu, bazen de aşırı mutlu oluyorlar. Onlara hikaye katmayı seviyorum ve kendimi başka bir iş yaparken düşünemiyorum.”

Eski gazeteci İlkay Öztürk, hobisini artık profesyonel olarak sürdürüyor.