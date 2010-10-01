Bu Senenin Modası

Öncelikle dünyada ne kadar aykırı tipli insan varsa hepsi doluşmuşlar New York’a.

72.5 millet tekmili birden güruh gibi oradan oraya arz-ı endam ediyorlar.

Hintlisi, Çinlisi (belki de Japon’lardı, bi türlü ayıramıyorum da), Filipinlisi, zencisi, sarısı, beyazı, Kızılderili kırması yeryüzünde ne kadar model varsa hepsi karşınızda.

Dersiniz ki Birleşmiş Milletler binasında, ya da Cem Yılmaz’ın dediği gibi Mahşer Günü’ndesiniz.

İnsanların farklı olmasının yanında hepsinin de en az 10 tane aksesuarı var.

Maşallah, yataktan kalktıkları gibi düşüyorlar yollara ama dövmeler, küpeler, halkalar gırla.

Valla kötü hissettim kendimi.

Çok sıradan, renksiz, fazlasıyla sade buldum aynadaki görüntümü. (Bıyık mı bıraksam ne…)

Bunun dışında oldukça nazik ve yardımsever insanlar. Hiç kompleksleri yok.

Çok da kolay kaynaşabiliyorlar hiç tanımadıklarıyla…!

Öte yandan New York’u, 5. Cadde’yi, Manhattan’ı, Times Square meydanını ve ahalisini görünce George Lucas’ın Star Wars filmindeki bir bar sahnesinde dünya dışı varlıklarla kavga eden Harrison Ford ile aynı sahneyi paylaşıyor zannettim kendimi nedense.

Bu arada 100 küsur katlı Empire State binasının 1932 yılında bittiğini öğrenince aklıma birden güzel ülkem geldi. Adamların 80-100 sene önce geldikleri nokta bizim için hala çok uzakta. Etrafta hiç yeni bina yoktu ve belki de en genç bina 30-40 yıllıktı. Metroları vızır vızır çalışıyor ve sokakları tertemizdi.

Hal böyle olunca,

Adamların 50 sene önce bile aynı şehirleşmeyi başardığını görünce,

Hem de bunları ipten-kazıktan kaçan 72.5 farklı etnik guruptan insanlarla yaptıklarını görünce,

Üzüldüm.

Üzüldüm, çünkü birbirine etle tırnak kadar yakın yurdum insanının bazı kesimlerce Türk-Kürt diye ayrılmak istendiğini hatırladım birden. Bazılarının da bu konuda vır vır vır konuşup eşelediklerini anımsayınca güzel Türkçe’mizin türlü türlü küfür örnekleri dökülüverdi ağzımdan nedense. Ama rahatım, kimse anlamıyor kiiii….

Neyse,

Biz konumuza yani futbola dönelim isterseniz.

Bu arada Beşiktaş Sofya’yı yenmiş.

F.Bahçe ile berabere kalmış.

Maçtan daha çok F.Bahçe yöneticilerinin Beşiktaşlı seyircilere reva gördüğü uygulama dikkatimi çekti.

Valla ben görmedim.

Maça giden Cengiz Kaya isimli okuyucumuzun yalancısıyız.

Anlattıkları virgülüne noktasına dokunulmadan aynen şöyle:



<ı>Maça giderken tuttuğumuz taksiler Hasanpaşa civarında taşlanmaya başlandı.

<ı>Bizleri polis Söğütlüçeşme’de tuttu. Bizlere taş atıp kaçılıyor, poliste bizi abluka altına alıyor. Polisin tutumu bize karşı çok sertti.

<ı>1 saat sonra bizi stada götürdüler. Orada binlerce kişiyi tek tek aldılar. 3 ya da 4 koldan alsalar olmaz. Bu da izdihama yol açtı.

<ı>Stada girdik. Başımıza taş, çakmak, torpil, yanan meşaleler ve sular yağmaya başladı. En az 100 tane torpil atıldı. Hepsi üzerimizde patladı.

<ı>Gol yedik meşaleler yakıldı. Bizi donumuza kadar aradılar. Elimizdeki kağıtları bile aldılar.

<ı>Biz susadık, acıktık ve büfeler kapalı. Beşiktaş taraftarına satış yok. Saat 4 gibi Beşiktaş’tan çıktık, akşam 11:15 te stadtan ayrıldık. O saate kadar, ne bir şey yiyebildik, ne su içebildik.

Buradan F.Bahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a sesleniyorum: Millet nelerle uğraşıyor, siz nelerle uğraşıyorsunuz Sayın Başkan? F.Bahçeli seyircilerin yaptıkları bazı taşkınlıklara sözüm yok. Hemen hemen her maçta olan tasvip etmediğimiz olağan şeyler. Ama sizlerin stadınıza gelen misafirleri karşılama biçiminin bu olmaması gerekir. Eğer bazı şeyleri düzeltmek istiyorsanız yanlışa yanlışla cevap vermek yerine, hemen hemen her konuşmanızda vurguladığınız çağdaş yönetimden örnekler vermelisiniz. Yoksa “kana kan, intikam intikam” diyen seyircilerden bir farkınız kalmaz.

Bu arada gelgelelim esas konuya:

Rapid Wien – Beşiktaş mücadelesine.

İtiraf etmeliyim ki korkuyordum bu maçtan, daha önce bir Rapid Wien – Beşiktaş maçı seyretmiş biri olarak.

O maçta madara etmişlerdi bizi.

Krankl değil de esas Panenka isminde bir futbolcuları vardı o zamanlar. Penaltı gibi frikik kullanıyordu. Kendisi 2, toplamda 4 gol atmışlardı. Ağlamıştım hıncımdan.

İşte Beşiktaş yıllar sonra da olsa, o sıralar küçük bir çocuk olan bendenizin de intikamını almış oldu. Alırken de gayet güzel oynadı. Göğsümüzü kabarttı. Sakın ola ki kimse Avusturya futbolunu ve Rapid Wien’i küçük görmesin. Yoksa Viyana takımı ne Young Boys’tan, ne Karpty Lyviv’den (ismini hatırlamak için Google’dan baktım), ne de PAOK’tan daha kötü bir takımdı….!

Gecede eleştirebileceğimiz tek nokta maçın kadroları idi.

Sahaya çıkan 2 takımın da ilk 11’inde 3’er tane Türk futbolcu vardı. Gurbetçi futbolcularımız için bu sevindirici bir durum olsa da Beşiktaş’ımız için düşündürücüdür. O yüzden Başkan Demirören’in Hamit Altıntop mu olur, Nuri Şahin mi olur bilemem ama birkaç tane ilk 11’de oynayacak yerli futbolcuyu takıma kazandırması gerekiyor.

Bizden söylemesi.