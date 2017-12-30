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    Bu sene hayatınızı kolaylaştıracak 10 teknolojik yenilik

    Ahmet CAN
    30.12.2017 - 10:39 | Son Güncelleme:

    Kendini hep sıcak tutan kahve bardağından, robot sekreter Jibo’ya teknoloji dünyası size bu yıl neler armağan edecek?

    Google Pixel Buds
    Google’ın yapay zekâ altyapısıyla geliştirdiği kulaklık model, anlık sesli çeviri özelliğiyle dikkat çekiyor. Kablosuz olarak çalışan bir kulaklık olan modelin çeviri özelliği, 55 dili destekliyor. Fiyatı 159 dolar.

    Bu sene hayatınızı kolaylaştıracak 10 teknolojik yenilik

    Magic Leap One
    Artırılmış gerçeklik gözlüğü modeli, gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştiriyor. Model; gözlük, güç ünitesi ve kontrolcüden oluşuyor. Ergonomik tasarımıyla
    dikkat çekiyor.

    Bu sene hayatınızı kolaylaştıracak 10 teknolojik yenilik

    Bitcoin
    2017’ye damga vuran yeniliklerden biri Bitcoin oldu. Kullanıcıların bankalardan bağımsız istedikleri zaman istedikleri yerde para transferi yapabilmesini sağlayan Bitcoin, özellikle son dönemlerdeki yükselişiyle dikkat çekiyor.

    Bu sene hayatınızı kolaylaştıracak 10 teknolojik yenilik

    4K yayınlar
    Yüksek çözünürlüğe (HD) göre 4 kat daha fazla çözünürlük sunan 4K teknolojisi için artık birçok farklı platforma yayın desteği sağlamaya başladı. Apple TV, YouTube başta olmak üzere birçok farklı platformun yanı sıra Türkiye’deki maç yayınları da artık 4K kalitede veriliyor.

    Bu sene hayatınızı kolaylaştıracak 10 teknolojik yenilik

    DJI Spark
    DJI, daha önceki drone’larına göre ufak boyutlardan olan ‘Spark’ modeli 2017’nin icatları arasında. Hemen hemen büyük ekranlı bir akıllı telefon büyüklüğünde olan Spark, saatte 50 km hızla 16 dakika kesintisiz uçabiliyor.

    Bu sene hayatınızı kolaylaştıracak 10 teknolojik yenilik

    Ember Mug
    Bardak kendini ısıtarak içeceklerinizi sıcak tutuyor. Üzerindeki tuşa bastığınızda altındaki rezistanslar ısıtılmaya başlanıyor. Ürün
    9 Kasım’da satışa çıktı.

    Bu sene hayatınızı kolaylaştıracak 10 teknolojik yenilik
    Molekule
    Molekule’ün geliştirdiği silindir şeklindeki hava temizleme cihazı, nano filtreleri sayesinde havadaki zararlı partikülleri
    yok ediyor.

    Bu sene hayatınızı kolaylaştıracak 10 teknolojik yenilik

    Jibo
    Robotlar insanların asistanları olmaya başladı. Bu yeni dönemde en çok dikkat çeken robot modeli Jibo. Üzerindeki ekranla kullanıcılara önerilerde bulunan model, yapay zekâ altyapısına sahip.

    Bu sene hayatınızı kolaylaştıracak 10 teknolojik yenilik

    Oculus Go
    Son dönemlerin en önemli trendlerinin başında gelen VR dünyası, her geçen gün gelişiyor. Facebook’un çatısı altında yer alan Oculus Go akıllı telefonlardan bağımsız olarak çalışıyor. Başka bir deyişle VR dünyasına adım atmak için telefona gerek yok.

    Bu sene hayatınızı kolaylaştıracak 10 teknolojik yenilik

    Nintendo Switch
    Akıllı telefonlardan sonra taşınabilir oyun konsollarının pabucu dama atıldı. Nintendo ise ‘Switch’ ile durumu değiştirmeyi planlıyor. Şirketin geliştirdiği iPad Mini boyutlarındaki oyun konsolunun yanlarına kontrol tuşları bağlanabiliyor.

    Bu sene hayatınızı kolaylaştıracak 10 teknolojik yenilik

    Etiketler: 2018'de hayatınızı kolaylaştıracak 10 teknolojik yenilik , Teknoloji , Hürriyet Pazar
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