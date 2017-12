Bu sene hayatınızı kolaylaştıracak 10 teknolojik yenilik

Google Pixel Buds

Google’ın yapay zekâ altyapısıyla geliştirdiği kulaklık model, anlık sesli çeviri özelliğiyle dikkat çekiyor. Kablosuz olarak çalışan bir kulaklık olan modelin çeviri özelliği, 55 dili destekliyor. Fiyatı 159 dolar.

Magic Leap One

Artırılmış gerçeklik gözlüğü modeli, gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştiriyor. Model; gözlük, güç ünitesi ve kontrolcüden oluşuyor. Ergonomik tasarımıyla

dikkat çekiyor.

Bitcoin

2017’ye damga vuran yeniliklerden biri Bitcoin oldu. Kullanıcıların bankalardan bağımsız istedikleri zaman istedikleri yerde para transferi yapabilmesini sağlayan Bitcoin, özellikle son dönemlerdeki yükselişiyle dikkat çekiyor.

4K yayınlar

Yüksek çözünürlüğe (HD) göre 4 kat daha fazla çözünürlük sunan 4K teknolojisi için artık birçok farklı platforma yayın desteği sağlamaya başladı. Apple TV, YouTube başta olmak üzere birçok farklı platformun yanı sıra Türkiye’deki maç yayınları da artık 4K kalitede veriliyor.

DJI Spark

DJI, daha önceki drone’larına göre ufak boyutlardan olan ‘Spark’ modeli 2017’nin icatları arasında. Hemen hemen büyük ekranlı bir akıllı telefon büyüklüğünde olan Spark, saatte 50 km hızla 16 dakika kesintisiz uçabiliyor.

Ember Mug

Bardak kendini ısıtarak içeceklerinizi sıcak tutuyor. Üzerindeki tuşa bastığınızda altındaki rezistanslar ısıtılmaya başlanıyor. Ürün

9 Kasım’da satışa çıktı.



Molekule

Molekule’ün geliştirdiği silindir şeklindeki hava temizleme cihazı, nano filtreleri sayesinde havadaki zararlı partikülleri

yok ediyor.

Jibo

Robotlar insanların asistanları olmaya başladı. Bu yeni dönemde en çok dikkat çeken robot modeli Jibo. Üzerindeki ekranla kullanıcılara önerilerde bulunan model, yapay zekâ altyapısına sahip.

Oculus Go

Son dönemlerin en önemli trendlerinin başında gelen VR dünyası, her geçen gün gelişiyor. Facebook’un çatısı altında yer alan Oculus Go akıllı telefonlardan bağımsız olarak çalışıyor. Başka bir deyişle VR dünyasına adım atmak için telefona gerek yok.

Nintendo Switch

Akıllı telefonlardan sonra taşınabilir oyun konsollarının pabucu dama atıldı. Nintendo ise ‘Switch’ ile durumu değiştirmeyi planlıyor. Şirketin geliştirdiği iPad Mini boyutlarındaki oyun konsolunun yanlarına kontrol tuşları bağlanabiliyor.