Bu selam Bakan Elvan'a...

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de doğuştan cam kemik hastası olan ve yaşadıkları evin kendilerine uygun olmaması nedeniyle özellikle kış aylarında dışarıya çıkamayan cam kemik hastası kardeşlerin yeni taşındıkları evde mutluluklarına ortak oldu.



Toroslar ilçesinin bin 300 rakımındaki Arslanköy Mahallesi'nde, yaşlı anneleriyle yaşayan cam kemik hastası 53 yaşındaki Fatma ile 51 yaşındaki Aynur Alp, kendilerini daha önce ziyarete gelen Bakan Elvan'dan, özellikle kış aylarında kar nedeniyle evden çıkamadıklarını iletip Mersin merkezde ev talebinde bulundu. Elvan'ın girişimleriyle Mersin Valiliğinin koordinasyonuyla cam kemik hastası kardeşlerin ağabeyinin de ikamet ettiği merkez Toroslar ilçesi Çukurova

Mahallesi'nde ev kiralandı. Anneleri ile eve taşınan kardeşler yaşadıkları mutluluğu, onları ziyarete gelen Kalkınma Bakanı Elvan'la paylaştı.



Elvan, devlet olarak her zaman ailenin yanlarında olduklarını belirterek "Ne sıkıntınız olursa yanınızdayız. Sizi hatırladığım kadarıyla temmuzun sonunda ziyaret ettim Arslanköy'de. O sıra ev bulamadılar herhalde. Şimdi Arslanköy'den buralara kadar geldiniz. Daha rahat bir şekilde hastaneye gidip geliyorsunuz" dedi. Aynur Alp de Bakan Elvan'a hem destekleri hem de ziyareti için teşekkür ederek, "Allah önce Cumhurbaşkanımız sonra da sizlerden razı olsun. Sayenizde buralara kadar gelebildik. Geleceğimizi tahmin etmiyorduk. Sizin kadar sözünüzü tutan olmadı. Umutsuzduk ama sözünüzü tutunuz çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Bizi buralara kadar getirdiniz." diye konuştu.

'KAR NEDENİYLE HİÇ DIŞARI ÇIKAMADIK'

Kendisinin güçlükle yürüdüğünü anlatan Alp, ablasının ise yürüyemediği için Arslanköy'deki evlerinde büyük sıkıntı yaşadıklarını anımsattı. Özellikle kış aylarında 2-3 metreyi bulan kar nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları dile getiren Alp, şöyle konuştu: "Kar nedeniyle bu yıl hiç dışarı çıkamadık. Ben hastalandım ambulans gelemedi, bir ay zorluk yaşadım. Biz cam kemik olduğumuz için adım atamıyorduk. Düşeriz diye korkuyorduk. Mersin'e de gelemiyorduk. Ağabeyim bize yardımcı olmak için her hafta geldi ancak yeterli olmadı. Sonunda Sayın Bakanımızın Lütfi Elvan ziyaretimize geldi ve bize ev söz vermişti. Sözünü yerine getirdi. Bu evi bizim için kiraladılar. Allah ondan razı olsun. Bu evden çok memnunuz. Ağabeyimin evine çok yakın. Gece gündüz rahatsızlanınca onu çağırıyoruz. Devlet bize bu imkanı verdi. Allah emeği geçenlerden razı olsun."

Fatma Alp ise en büyük destekçilerinin ağabeyleri olduğunu ifade ederek, "Annem beni kaldıramıyor. Kardeşim zaten kaldıramaz. Beni sadece ağabeyim kaldırıyor. Ondan destek alıyorum. Bakanıma sonsuz teşekkür ederim. O ortamdan bizi çıkarıp bu ortamı sağladı. Sesimi duydu, yardım elini uzattı." diye konuştu. Yeni evlerini çok beğendiğini söyleyen abla Alp, şunları kaydetti: "Arkada ve önde balkon var. Sıkıldığım zaman balkona çıkıyorum. Köydeki evimizde bu tür olanaklar yoktu, kapalıydı. Şimdi daha değişik bir ortam olduğu için daha huzurluyum, mutluyum. En azından oradaki kardan, kıştan çıkardı bizi. Kar yağdığı zaman annem bana diyordu ki 'kızım hafif yemek ye. Sana bir şey olursa ağabeyin nasıl çıkaracak' diyordu. Şimdi hastanenin yakınındayım. Bana bu ortamı sağladığı için bakanımızdan Allah razı olsun. Yardım elini bizden esirgemedi."