Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Bu şehirde kadınları Angela kurtarıyor

    Bu şehirde kadınları Angela kurtarıyor

    Özge DÜZGÜN, DHA
    31.10.2017 - 10:03 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin Linconshire kentindeki barlarda uygulanan bir yöntem birçok kadını taciz veya tecavüze uğramaktan kurtarıyor.

    BİR kadın gece boyunca rastgele ya da tanıştığı bir adamın tacizine uğrarsa, yada adamın davranışlarından şüphelenirse çalışanlara “Angela nerede?” diye soruyor. Çalışanlar kadının başının dertte olduğunu anlayıp polise haber veriyor. Böylelikle yanındaki kişi durumdan şüphelenmeden yada kayıplara karışmadan tehdit önlenebiliyor. Lincoln polis teşkilatı bu uygulamayı bir tür şifre olarak nitelendiriyor.
    Ülke genelinde birçok bar “Angela nerede?” şifresini duyduğunda harekete geçiyor.

    CUMARTESİ GECESİ YAŞANAN OLAY
    Örneğin, Gloucester’daki bir barda Cumartesi gecesi bir kadın bara yanaşarak Angela’yı sordu. Butlers Venue Bar’ı sahibi Gloucestershire Live ile konuşan Justin Hudson, Cumartesi gecesi bir kadının Angela’yı istediği bir olayı anlattı. Barın sahibi, gecenin ilerleyen saatlerinde kapıya bir kadın ve düzgün görünüşlü bir delikanlının yanaştığını, kadının kapıda Angela’yı sorduğunu söyledi. Gecenin erken saatlerinde kadın ve arkadaşları eğlenmek için dışarıya çıkmışlar fakat bir süre sonra kadın arkadaşlarını bulamamıştı. Taksi tutan kadın, bir adamla taksi ücretini paylaşmak için aynı taksiye bindi. Bunun üzerine adam kadını taciz etti ve gece otel odasında beraber kalmayı teklif etti. Zorlaması üzerine kadın, otele gitmeden önce bir bara gitmeyi teklif etti, adam da teklifi kabul etti ve kadın barın kapısına gelerek Angela’yı sordu. Durumun farkına varan çalışanlar polise haber verdi. Böylece taciz vakası önlenmiş oldu.

    ÜLKE ÇAPINDA YÜRÜTÜLMÜŞTÜ
    Kendilerini tehlikede hisseden kadınların kullandığı Angela’yı sormak #askforangela ilk olarak Lincolnshire İl Meclisi tarafından başlatılan bir uygulama olarak biliniyor, ulusal kampanya Aralık 2016’da ülke çapında yürütülmüştü.

    Etiketler: ingiltere
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri