Bu şehirde kadınları Angela kurtarıyor

BİR kadın gece boyunca rastgele ya da tanıştığı bir adamın tacizine uğrarsa, yada adamın davranışlarından şüphelenirse çalışanlara “Angela nerede?” diye soruyor. Çalışanlar kadının başının dertte olduğunu anlayıp polise haber veriyor. Böylelikle yanındaki kişi durumdan şüphelenmeden yada kayıplara karışmadan tehdit önlenebiliyor. Lincoln polis teşkilatı bu uygulamayı bir tür şifre olarak nitelendiriyor.

Ülke genelinde birçok bar “Angela nerede?” şifresini duyduğunda harekete geçiyor.

CUMARTESİ GECESİ YAŞANAN OLAY

Örneğin, Gloucester’daki bir barda Cumartesi gecesi bir kadın bara yanaşarak Angela’yı sordu. Butlers Venue Bar’ı sahibi Gloucestershire Live ile konuşan Justin Hudson, Cumartesi gecesi bir kadının Angela’yı istediği bir olayı anlattı. Barın sahibi, gecenin ilerleyen saatlerinde kapıya bir kadın ve düzgün görünüşlü bir delikanlının yanaştığını, kadının kapıda Angela’yı sorduğunu söyledi. Gecenin erken saatlerinde kadın ve arkadaşları eğlenmek için dışarıya çıkmışlar fakat bir süre sonra kadın arkadaşlarını bulamamıştı. Taksi tutan kadın, bir adamla taksi ücretini paylaşmak için aynı taksiye bindi. Bunun üzerine adam kadını taciz etti ve gece otel odasında beraber kalmayı teklif etti. Zorlaması üzerine kadın, otele gitmeden önce bir bara gitmeyi teklif etti, adam da teklifi kabul etti ve kadın barın kapısına gelerek Angela’yı sordu. Durumun farkına varan çalışanlar polise haber verdi. Böylece taciz vakası önlenmiş oldu.

ÜLKE ÇAPINDA YÜRÜTÜLMÜŞTÜ

Kendilerini tehlikede hisseden kadınların kullandığı Angela’yı sormak #askforangela ilk olarak Lincolnshire İl Meclisi tarafından başlatılan bir uygulama olarak biliniyor, ulusal kampanya Aralık 2016’da ülke çapında yürütülmüştü.