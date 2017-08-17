Bu sefer öğretmenler eğitildi

Öğretmenler, günümüz dünyasının gereklerine uygun eğitim anlayışını tartıştı. Uğur Okulları’nın “Geleceğin Eğitimini Keşfet” temalı 2017-2018 Dönemi Hizmet İçi Eğitim Programı 16-17 Ağustos tarihlerinde düzenlendi. Programın ilk gününe Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ve 700’den fazla zümre başkanı katıldı. Toplantıda ilk olarak gelişim seminerleri yapıldı. Bir öğretmenin en önemli yol göstericisinin ve denetleyicisinin vicdanı olduğunu belirten Kulaberoğlu, “Her şeyin ham maddesi ve ustası insan. Bu sebeple biz öğretmenlerin birer insan, birey yetiştirdiğini unutmamalı ve işimizi çok ciddiye almalıyız. Öğrencilerin akademik ve bilişsel gelişimini en iyi şekilde sağlayan, muntazam bir okul olmalıyız. STEM, erkenSTEM, yabancı dil gibi farklılaşan yönlerimizle birlikte, yarım asırlık deneyimimizin getirdiği dinamizmle sınavlara da en iyi hazırlayan okuluz. Bu yıl bizlerle okul öncesi sınıflara öğretim hayatına başlayacak öğrencilerimiz, yaklaşık 2035’te iş hayatına atılacaklar. Bu sebeple geleceğin temel becerilerini onlara çok iyi kazandırmamız gerekiyor. Bizlerin öğretmen ve rol model olarak en önemli görevlerimizden biri öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak, araştıran, sorunlara duyarlı ve üreten bir nesil olmalarını sağlamak, vizyonlarını genişletmek” dedi.

ÜRETME ODAKLI EĞİTİM

Hizmet İçi Eğitim Programı 17 Ağustos’ta Bahçeşehir Üniversitesi’nde bölüm başkanlarıyla, gerçekleştirdiği yeni dönem Uğur Okulları eğitim programları sunumları ve uzman konuşmacıların katılımıyla sona erdi. İki gün süren programda, teknoloji ve yeni yüzyıl becerilerine dayalı geleceğin eğitiminin gereklilikleri tartışıldı. Öğrencilere kazandırılması gereken disiplinlerarası eğitimin niteliklerine değinilerek analitik düşünme, araştırma ve üretme odaklı eğitimin önemi konuşuldu. Uygulanan erkenSTEM, STEM, kodlama, robotik gibi eğitimlerle öğrencilerin dijital vatandaşlık ve teknoloji okuryazarlığı konularındaki gelişimlerinin desteklenmesi üzerinde duruldu.