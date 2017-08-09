Bu Sayılmaz oyuncuları kimler? Oyuncular ve karakterleri

Bu Sayılmaz oyuncuları arasında hem deneyimli hem de genç yetenekler yer alıyor. Abla Melek Sayılmaz, abi Armağan Sayılmaz, ve kız kardeşler Biricik ve Cansın Sayılmaz’dan oluşan Sayılmaz Ailesi’nin başından geçen komik olayları ele alacak olan Bu Sayılmaz’ın başrollerini Binnur Kaya, Settar Tanrıöğen ve Mustafa Üstündağ paylaşıyor. Üçlüye kadroda Melek Sayılmaz, Burak Satıbol, Sadi Celil Cengiz, Dilşah Demir, Hakkı Ergök, Muharrem Bayrak gibi pek çok isim eşlik ediyor. Yepyeni sitcom formatıyla ekrana yeni bir soluk getirecek olan Bu Sayılmaz ilk kez 9 Ağustos Çarşamba günü yayınlanacak.

BU SAYILMAZ OYUNCULARI

Binnur Kaya - Küçük Semiha

Semiha, Gümbür Bar'ın ağır topudur, güçlü sesidir. Fantezi müzik dalında halkın onu aşırı sevdiğini idda etmektedir. Bara kendisini zorla aldırmıştır. Şiddet içeren şarkı sözleri, tehtidkar tavrı ile Cengiz ve Armağan’ın üzerine korku salmaktadır. Armağan’ı tanıdıktan sonra Semiha’nın iç dünyasında büyük fırtınalar kopar.

Settar Tanrıöğen - Cengiz

Cengiz, Gümbür Bar'ın sahibidir. Orta yaşta, şık giyinen ağır biridir. Gençliğinde her türlü fırsat mesleklerini (kasetçi, atarici, kontürcü, su istasyoncusu vs.) deneyen Cengiz, bir alacak verecek meselesinden dolayı kendini müzik piyasasında bulmuştur. Babacandır. Kolundaki tüylerin müzik piyasasına yön verdiğini iddia etmektedir. Tanınan isimleri kendisinin meşhur ettiğini iddia eder. Armağan’ın ablası Melek’i gizliden ve derinden sevmektedir.

Mustafa Üstündağ - Armağan Sayılmaz

Armağan, en büyük hayali ünlü bir türkücü olmak ve parçasıyla yaza damga vurmak olan saf bir gençtir. Babasıyla çocukluğunda bir süre Urfa’da yaşadığı için fahri Urfalı gibi gezinir. Kendine ait bir giyim tarzı, kırmızı çizgileri ve sevimli bir raconu vardır. Armağan, ailesine sahip çıkmak için Gümbür Barda çalışmaktadır. Fakat bu kısımda çok başarılı olduğu söylenemez. Kariyer basamaklarını çıkmaya çalışırken Cengiz Abi'sinin tavsiyeleri ve fikirleri onun için altın değerindedir.

Nergis Öztürk - Melek Sayılmaz

Melek Sayılmaz, eski hemşire, bugün mahallenin iğnecisi, yüksek zekalı, sivri dilli bir abla. Üç kardeşin ne yazıkki en büyüğü ve en akıllısı. Ne yazıkki diyoruz çünkü kardeşlerinden illallah gelmiş halde. Bir ümit kendi ayaklarının üzerinde dursalar diye bekliyor ama nafile. O kardeşlerden cacık olmaz. Kalbinde şimdilik kimse yok. Zaten bu kadar akıllı, sivridilli bir kadına aşık olmak yürek ister ya da tüy! Cengiz çok aşık Melek’e. Ama Melek’in haberi yok. Belki bir gün Cengiz tüylerinden cesaret alır, Melek’e açılır… Kimbilir?

Derya Şensoy - Cansın Sayılmaz

İnanması güç ama Biricik’in ikiz kardeşi. Paylaşım esnasında Biricik aklı almış Cansın’a hiç bırakmamış. Cansın da durur mu? O da güzelliği kapmış. Kafasının içinde beyin yerine pamuk şekeri var. Pembe pembe. Hep mutlu, hep neşeli. Hayat ona güzel. Cansın café’de Safiye’yle çalışıyor. En yakın arkadaşı Naime, pek bir hayran ona.