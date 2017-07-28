Bu Sayılmaz oyuncu kadrosunda kimler var? Ne zaman başlayacak?

Murat Kaman’ın oturduğu ve senaryosunu Zeynep Karakaşoğlu, Elif Bilgin ve Kamuran Süner’in kaleme aldığı, FOX’un merakla beklenen yeni sitcomu “Bu Sayılmaz” için hazırlıklar son hız devam ediyor. Komedinin yeni adresi, yepyeni bir sitcom formatıyla FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan “Bu Sayılmaz”ın oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Settar Tanrıöğen, Mustafa Üstündağ gibi usta isimlerin yanı sıra Nergis Öztürk, Derya Şensoy, Burak Satıbol, Sadi Celil Cengiz, Bülent Çolak gibi ünlü oyuncular izleyiciyi ekrana kilitleyecek. İşte Bu Sayılmaz’ın kadrosunda yer alan başrol oyuncularının hayatları!

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Aslen Ankaralı olan Binnur Kaya 19 Nisan 1972’de doğdu. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Binnur Kaya Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.2014 yılında ise 41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 yılında doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv’de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı oynadı. Zeynep’in Sekiz Günü'nde (2007) Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı. Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü.

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

Türk sinema ve dizi film oyuncusu. Settar Tanrıöğen, 15 Temmuz 1962 yılında doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, Hayalet Dayı, Urfalıyım Ezelden, Sultan, Hayatımın Kadınısın, Yazı Tura gibi pek çok projede yer aldı.